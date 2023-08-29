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Более 50%: какой предмет на НМТ-2023 выбрало большинство абитуриентов

Навчання, освіта, учень,
Фото: Pexels

52,6% абитуриентов выбрали историю Украины третьим предметом на национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2023 году.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

— В этом году у нас было 288 935 зарегистрированных участников оценивания. Этот показатель является значительно выше прошлогоднего. Это означает, что украинцы возвращаются к вопросу продолжения обучения в украинских вузах, — сказала она в эфире на YouTube-канале УЦОКО.

Вакуленко отметила, что среди предметов на выбор, которые абитуриенты сдавали в рамках НМТ, после истории Украины (52,55%) шли английский язык (29,61%), биология (13,67%), физика (2,02%), химия (1,19%), немецкий, французский и испанский языки (менее 1%).

К слову, по результатам национального мультипредметного теста (НМТ) 3 794 абитуриента получили 200 баллов хотя бы по одному предмету, а 50 из них получили 200 баллов по всем трем предметам.

Історія України, ВНЗ, Образование в Украине
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