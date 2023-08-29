Солдат Тимофей Бойко: один из тысяч павших за Украину – единственный сын, друг, любимый, настоящий патриот

Украина — земля героев, которые во все века боролись и отдавали свою жизнь за ее независимость, за свободу, за счастье, в конце концов.

Нынешняя война — лишь подтверждает этот тезис. Сегодня, 29 августа, отмечают День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

И Факты ICTV расскажут сегодня о простом солдате Тимофее Бойко — одном из тысяч тех, кто встал на защиту Украины, и кто отдал свою жизнь за свободу родной земли.

…Семь месяцев на фронте под Херсоном. Всего семь месяцев… Целых семь месяцев… Кто как считает. Был ранен, из госпиталя снова вернулся в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Полег в адском бою под Правдино 16 сентября, заменив погибшего командира. Семь месяцев считался пропавшим без вести…

Казалось бы, что о нем можно сказать особенного? Родился и всю жизнь прожил в Одессе. Окончил школу, отслужил срочную службу в пограничных войсках, долго выбирал свой путь… Когда пошел работать реквизитором на Одесскую киностудию, многие удивились — интеллектуал, знает и любит историю, музыку, обожает оперу, много читает, чего же выбрал такую рабочую специальность. А он даже не объяснял, просто делал то, что нравилось.

И теперь режиссеры, актеры, продюсеры, убеждают, те фильмы, которые уже вышли, без Тимофея не стали бы событием — Червоный, Крепость Хаджибей, Край реки, Цензорка, Антон и красная химера, Мой карпатский дедушка…

Он был не палочкой-выручалочкой, а стержнем процесса. С ним советовались и художники, и операторы, и артисты.

Богатырь почти двухметрового роста, красавец — спокойный, рассудительный, надежный, рукастый, все мог смастерить, починить, настроить, приготовить. Кто-то назвал его викингом, он тихо с улыбкой исправил: я — казак.

Пусть кому-то покажется пафосным, но самые близкие люди верят, что-то было в нем от казаков-характерников. Мог разговаривать с птицами и животными. Есть фото, где он поймал случайно залетевшую в окно синичку, хотел выпустить, а она вцепилась в руку и так сидела тихо на Тимофеевой ладони несколько минут. Даже сельские куры на съемках запрыгивали ему на руки и прислоняли голову. А карпатские ящерицы, которых тоже снимали в одном из фильмов и которые уже готовились к спячке, выполняли только команды Тимофея.

Уважал чувства верующих, но всегда повторял, что он казацкой веры, потому что только в ней нет заповеди не убий, только она закрепляет главный долг мужчины — уничтожать врагов, чтобы защитить свою семью и родную землю.

А уж люди вокруг сразу попадали в плен его невероятной ауры, становились заложниками его улыбки и внутренней силы. Все знали — для Тимофея слово справедливость и дружба имели особый вес.

Антон Кудинов, друг детства, говорит, что даже не был знаком с Тимофеем, когда тот пришел на помощь им, 14-летним подросткам, к которым прицепились на улице пьяные мужчины и начали избивать.

— Мы едва успели заскочить в школу, где в то время учился Тимофей. Он услышал эту историю и организовал своих друзей и соседей, чтобы найти обидчиков. И таки нашли их, и такими словами и таким тоном объяснил, почему нельзя бить детей, что они просто растерялись от натиска парня и даже стушевались.

С тех пор Антон и Тимофей дружили.

— Он защитил, по сути, незнакомых людей, а точнее принципы и правила, на которых вырос, — говорит Антон.

Руководствуясь теми же принципами и правилами, он пошел защищать Украину, когда агрессоры пришли уничтожать нас и нашу жизнь.

Александр Кизим — намного старше Тимофея, познакомились на авторынке, нашлись общие интересы, начали общаться.

— Он был мудрым не по возрасту. Именно Тимофей пришел на помощь, когда у меня началась депрессия из-за семейных проблем. Находил единственно верные слова и аргументы, даже свою маму подключил для психологической поддержки, — вспоминает Александр.

Он вспоминает, что, когда, никого не предупредив, поехал на отдых в Турцию, и Тимофей не мог до него дозвониться, то поднял на ноги всех родных и знакомых, даже в полицию хотел заявить — пропал человек.

— Потому что чувствовал себя ответственным за меня. Когда я приехал, долго разговаривали, он сказал, ты — мой друг, и я никогда не оставлю тебя в беде, — говорит Александр.

Никогда не оставлю в беде… Эти слова — о главном в характере Тимофея.

Анна Федорчук, гример Одесской киностудии сказала, что таких эпизодов, когда Тима подставлял плечо, множество, их хватит на целую книгу. Потому что он имел большое сердце и бесстрашный характер.

Анна вспомнила съемки фильма Мой карпатский дедушка. Снимали в Верховине. Почти три месяца. В том числе в настоящих гуцульских хатах. Хозяином одного был Юрий. Местный мужчина — добрый, скромный, одинокий, открытый…

— О таких говорят “Божий человек”. Все видели, что живет он очень бедно. Сочувствовали, жалели его, а Тимофей молча решил помочь человеку, — рассказывает Анна.

Объявил сбор средств, ни один из съемочной группы Тимофею не отказал. Когда собралась нужная сумма — обратился к девушкам-костюмерам, чтобы помогли выбрать теплую и качественную одежду и хорошую обувь. На оставшиеся деньги закупил много муки, различных круп, сахара, овощей, масла и различных консервов.

— Кто-то обмолвился, зачем такую дорогую муку брал, можно было выбрать и подешевле. Тимофей строго оборвал: Взял лучшую, именно такую покупаю для себя. Все, что он делал для кого-то, делал на все 100% — как для себя, — отмечает Анна.

Татьяна Грачик, актриса театра и кино с Тимой познакомилась в 2017 году, на съемочной площадке фильма Антон и красная химера.

— Великан из постановочной части, который появлялся как ниоткуда, устранял проблему и исчезал. Он как добрый волшебник занимался всем. Увидел, что гримеры и костюмеры между дублями ждут под палящим солнцем. И вот над нами появляется импровизированный навес, заботливо и без лишнего шума установленный Тимофеем, — вспоминает Татьяна.

Он и лавочки для отдыха переместил в уютную тень.

— Ярко помню одну длинную смену: сняли много. После седьмого дубля одной из сцен была уже никакая — уставшая, измотанная… Идем с партнером к вагончику и вдруг слышим: Таня, Володя, а шашлык? Это Тима, — вспоминает Таня.

Он целый час отгонял всех от порций, оставленных для тех, кто задержался. Он приготовил особенный шашлык и держал его теплым, потому что люди придут голодные и уставшие.

— Он считал, что должен был позаботиться о нас. Лично позаботиться… Так же, лично, он заботился и об Украине… И сейчас заботится — я это знаю, чувствую…, — убеждена Таня.

Мама Тимофея Людмила Бойко, известная одесская журналистка, тоже так считает, более того, убеждена, ее сын воюет вместе с побратимами, поддерживает их.

Она помогает ему, чем может: собирает средства на дроны. Так и написала в социальных сетях — дроны для ребят от мамы Аякса. Именно такой позывной был у Тимофея.

Первый дрон уже доставлен в его подразделение, туда же отправился и автомобиль Ниссан Наварро от мамы Аякса.

Именно эта ответственность дает сил Людмиле Владимировне жить дальше и видеть смысл в своей жизни — без сына. Единственного сына.

Она вспоминает, как для их семьи начиналось полномасштабное вторжение.

День 24 февраля 2022 года Тимофей потратил на организационные дела, а в 08:00 утра 25-го уже был в военкомате, полностью одетый, со своим бронежилетом, спальником, аптечкой и другими необходимыми вещами. Пошел из дома собранным, целеустремленным, мотивированным.

— Как и тысячи других добровольцев, он попал на фронт в тот сложный период, когда там не было достаточно оружия, боеприпасов, надлежащей связи и порядка. Как-то — а Тимофей звонил каждый день — он сказал: Мама, не страшно умереть, но не хочется быть бараном, — вспоминает Людмила.

И он начал действовать. Его друзья объединились в волонтерскую группу, которая занималась подразделением Тимофея и которую он, по факту, возглавил. Вскоре у бойцов появились бинокли и рации, приборы ночного видения и тепловизоры, несколько автомобилей и многое другое.

— 16 сентября позвонил, как всегда. Расспрашивал о Жоре — попугае, которого подарил мне, чтобы было веселее, о других будничных вещах. А в голосе звучала нечеловеческая усталость от бессонницы, от тяжелого бремени войны и от необходимости нести его еще долго, — говорит мама.

Это был последний их разговор. Дальше — сообщение об исчезновении без вести, семь месяцев поисков и искорка надежды в сердце: а может, жив…

…4 июля Тимофея похоронили в родной Одессе с воинскими почестями.

И только теперь маме рассказали, каким был ее сын в аду войны.

Кто-то вспомнил, как после первого боя плакал молоденький лейтенант, потому что ему было страшно. И солдат Бойко отвел его в сторону и долго что-то говорил ему. И таки успокоил, и таки сохранил авторитет офицера.

А кто-то рассказал, как Тимофей заставил всех, кто купил после похода в город водку, вылить все при нем. Ни один не посмел перечить.

Константин, сержант, который сейчас проходит реабилитацию, рассказал, что его Тимофей Бойко просто спас от смерти, вынес буквально на плечах.

Константин получил осколочное ранение обеих ног, когда начался минометный обстрел — вражеский дрон засек наших ребят.

— Я начал кричать, что я — 300-й. На мой крик прибежал Тимофей, наложил турникеты на обе ноги, срезал экипировку. Начал звать хоть кого-то на подмогу, но вокруг казалось, сам воздух ревел от взрывов, его никто не услышал, — вспоминает Константин.

Сержант стал говорить солдату, чтобы бросил его, потому что одному с тяжелым раненым не справиться. Тимофей коротко ответил: я тебя не брошу.

— Поднял меня, закинул на плечо и понес… Под шквальным огнем. Мы с ним не были близко знакомы, просто мне стало приятно, что в такой сложной ситуации, на поле боя какие-то высшие силы послали именно Тимофея — крепкого, и духом, и телосложением богатыря.

Константин остался жив, даже ноги спасли, сейчас проходит реабилитацию. Когда узнал, что Тимофей погиб, говорит, боль была неописуемая.

Марина, сестра погибшего младшего сержанта Сергея Горбаченко:

— Сергей, самый младший из моих братьев, служил в одной роте с Тимофеем. Брат перестал выходить на связь 2 сентября. Мы хотели узнать хоть какую-то информацию. Старший брат дозвонился до Тимофея, тот сказал, что все уточнит и с нами свяжется.

Позвонил через два дня. И рассказал, как погиб Сергей, потому что знал, для родных это важно.

Во время адского боя, чтобы вывезти из-под обстрела своих ребят, Сергей притянул с той стороны вражеское авто. В него и попала мина. Как потом нам рассказали побратимы, руководство считало, что рисковать еще чьей-то жизнью не стоит, чтобы забрать останки погибшего Сергея.

Тимофей сказал тогда: Это не по-человечески. И пошел, несмотря на опасность, самостоятельно собрал останки, и принес в пакете на нашу сторону.

— Теперь у нас есть место, куда можно прийти к погибшему брату. На таких, как Тимофей Бойко, держится и наша армия, и наша Украина, — убеждена Марина.

Людмила Владимировна Бойко слушала эти рассказы и не удивлялась, потому что знает своего сына, воспитала его таким — защитником, опорой, поборником справедливости и беззаветно преданным Украине. У них в семье общались только на украинском. Это — в Одессе.

Тимофей почитал мать, как испокон веков принято почитать матерей в Украине. Где бы ни был, каждый день обязательно звонил ей, когда снимали где-то высоко в горах, поднимался чуть ли не на вершину, чтобы поймать покрытие и позвонить маме. Он гордился ею перед друзьями, интересовался ее журналистской работой.

— Язык не повернется назвать его маменькиным сынком, он был достойным сыном своей матери, похожим на нее и внешне, и внутренне — всегда обо всех заботился, — говорит любимая Тимофея Настя.

Тима как-то сказал маме, что наконец-то рядом с ним женщина, которую он ждал всю жизнь.

Настя с Тимофеем были знакомы много лет, но ни один не решался первым сказать о своих чувствах. Когда же решились, судьба подарила им всего несколько месяцев настоящего счастья.

Солдат Тимофей Бойко прожил на белом свете 37 лет, оставил после себя память, благодарность десятков людей, замечательные фильмы, в создании которых принимал участие, любовь и преданность.

Скорбящая мама, которой сейчас во всем помогает Настя, сказала едва ли не самое главное на сегодняшний день.

Тихо сказала, но очень решительно: Главное, чтобы все наши невосполнимые потери не были напрасными. Чтобы сохранили Украину.

Фото: из семейного архива

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.