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Валентина Летяк, редактор ленты

В Киеве простились с легендарным пилотом Джусом

Прощання з Джусом
Фото: Дарина Коломієць/Суспільне
Прощання з Джусом
Фото: Дарина Коломієць/Суспільне
Прощання з Джусом
Фото: Дарина Коломієць/Суспільне
Прощання з Джусом
Прощання з Джусом
Прощання з Джусом

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве сегодня простились с Андреем Пильщиковым – легендарным пилотом на псевдо Джус, который вместе с двумя другими летчиками погиб 25 августа в авиакатастрофе в Житомирской области.

На церемонии присутствовали мама летчика Лилия Александровна, его девушка Мелания Подоляк, друзья, коллеги, а также командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. В общей сложности попрощаться пришли несколько сотен человек.

Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три украинских пилота — Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков (Джус).

Речь идет о технической неисправности самолетов, ошибке пилотов и нарушениях при организации полетов.

29 августа погибшим пилотам посмертно присвоены воинские звания: майорам Вячесляву Минке и Сергею Проказину – подполковник, а капитану Андрею Пильщикову – майор.

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Фото:  Дарина Коломієць/Суспільне

Авиакатастрофы, Война в Украине, Житомирская область, Київ, Літаки, Повітряні сили України, похорони, український пілот
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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