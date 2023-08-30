Выплаты ВПЛ, церковный календарь и новый учебный год: что изменится в Украине с 1 сентября

С 1 сентября в Украине стартует новый учебный год. Некоторые внутренние переселенцы могут потерять выплаты от государства, а Укрзализныця отменила ряд рейсов в Польшу.

К каким еще изменениям готовиться украинцам в первый месяц осени – далее в материале.

Изменения для ВПЛ: кто лишится выплат

С 1 сентября начнет действовать ряд оснований, на которых ВПЛ будут лишать ежемесячной помощи от государства на проживание. Это предусматривает правительственное постановление №709, которое вступило в силу 15 июля.

Начиная с 1 сентября, право на выплаты теряют те внутренние переселенцы, кто после вступления в силу постановления:

приобрел транспортное средство, которому менее 5 лет (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами для нужд обороны Украины);

купил на сумму более 100 тыс. грн квартиру, дом, земельный участок (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеет на депозитном счете в банке более 100 тыс. грн;

приобрел иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);

имеет в собственности жилье на территориях, где нет боевых действий и которые не являются временно оккупированными (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи).

То есть после верификации выплаты не будут продлены для тех, кто имеет возможность осуществлять существенные расходы без помощи государства.

Остальным внутренне перемещенным лицам с 1 августа автоматически продлили выплаты еще на 6 месяцев (до конца января 2024-го) в сумме:

3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей;

2 тыс. грн – для других лиц.

Исключением являются граждане, которые на тот момент находились за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин; фактически вернулись на покинутое место жительства; отбывают наказание в местах лишения свободы; были осуждены за преступления против основ нацбезопасности Украины.

Тем ВПЛ, которые впервые обращаются за помощью, выплаты также будут назначать на 6 месяцев.

На помощь от государства могут претендовать граждане:

переместившиеся с территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ (список утверждает Минреинтеграции);

у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате войны.

Помощь также назначается ребенку, родившемуся у ВПЛ после перемещения.

Выплаты помощи теперь производятся дважды в месяц: после 15 и 28 числа.

При этом физическая идентификация ВПЛ и получателей пенсий в Ощадбанке продлена до 31 декабря 2023 года. Это касается внутренних переселенцев, взятых на учет до 24 февраля 2022 года. Можно будет проходить идентификацию через видеоконференцсвязь, во время которой предъявить документы, удостоверяющие личность.

Что будет с тарифами

В Украине не ожидается повышение стоимости коммунальных услуг в сентябре.

• Газ

Во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения запрещено повышать тарифы на распределение природного газа.

Компания Нафтогаз Украины продлила действие фиксированного тарифного плана для населения до 1 мая 2024 года. Ее клиенты (свыше 90% всех потребителей) в сентябре и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр.

Другие газоснабжающие компании также сохранили тарифы от 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Эти предложения действуют до 1 мая следующего года.

Поэтому до конца отопительного сезона газ не подорожает.

• Электроэнергия

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей еще в начале лета выросла до 2,64 грн за кВт. Такой она останется и в сентябре.

Новый тариф будет действовать, по меньшей мере, до конца 2023 года.

• Водоснабжение

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод должны были вырасти с 1 июля для 34 водоканалов (в среднем на 32%). Однако решение отменили.

С 1 сентября тарифы останутся на прежнем уровне.

• Отопление

Во время военного положения запрещено повышать тарифы на отопление и горячую воду.

Недавно в Кабинете министров подчеркнули, что тарифы на тепло не будут менять до конца следующего отопительного сезона.

Новый учебный год

• Продолжительность обучения и каникулы

С 1 сентября стартует новый учебный год, который продлится до 28 июня 2024 года.

Например, в школах Киева обучение будет проходить с 1 сентября по 31 мая, когда прозвучат последние звонки. А до 28 июня 2024 года запланированы компенсаторные занятия и аттестация.

Осенние каникулы запланированы с 23 по 29 октября; зимние – с 23 декабря по 7 января 2024 года; весенние – с 25 по 31 марта. Летние каникулы – с 29 июня по 31 августа 2024 года.

• Три формата образования

Образовательный процесс будет происходить в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном. Все зависит от ситуации с безопасностью в регионах, наличия укрытий в учебных заведениях.

Очный формат возможен только при наличии укрытия в учебном заведении. Если бомбоубежище не может вместить всех учеников, предусмотрено посменное обучение.

Дистанционный формат подразумевает проведение уроков только онлайн.

Смешанный формат объединяет очную и дистанционную форму обучения. К примеру, практические, лабораторные занятия проводятся очно, а лекционные – дистанционно. Однако в начальной школе Минобразования рекомендует проводить уроки в очной форме, учитывая необходимость социализации детей.

Родителям, которые против возобновления офлайн-обучения в школе, должны предложить классы с дистанционной формой. Как вариант очного обучения, в Министерстве образования и науки Украины предлагают организовать временный перевод детей из школы, где нет укрытия, в другую, где оно есть. В то же время, за ребенком будет сохраняться место в его школе.

Минобразования рекомендовало высшим учебным заведениям и колледжам, не расположенным в зонах боевых действий, с 1 сентября перейти на очный формат обучения.

• Изменения для школьников за границей

МОН ввело новую форму обучения для украинских детей, выехавших с родителями за границу из-за полномасштабной войны.

В каждой области в выбранных дистанционных школах такие школьники в течение 6-8 часов в неделю будут изучать “украинский компонент школьной программы”.

А остальные предметы они смогут освоить в школах стран, где сейчас находятся. Предусмотрена упрощенная система перезачисления этих дисциплин.

• Предмет Защита Украины

С сентября в украинских школах запустят обновленный предмет Защита Украины. Пилотный проект пройдет проверку в школах разных регионов.

Школьников будут обучать медицинской помощи и ориентированию на местности, минной безопасности (как правильно обращаться со взрывоопасными предметами), навыкам управления беспилотниками.

• Уроки без телефонов и другие новации в школах Львова

В школах Львова с 1 сентября инициируют запрет для учеников использовать мобильные телефоны. Во Львовском горсовете считают, что это поможет школьникам не отвлекаться от учебного процесса и больше общаться со сверстниками.

В каждой львовской школе будет свой формат, как эта инициатива будет работать. Дети, например, смогут оставлять телефоны у учителя, а при необходимости связываться с родителями.

– Мы хотим максимально сократить использование мобильных телефонов. Это не касается случаев, когда нужно связаться с родителями, или учебного процесса, когда телефоны заменяют учебники. Это важно, чтобы контролировать количество времени, которое дети проводят в телефоне, и контент, который они там потребляют, — отметили в городском управлении образования.

Там уточнили, что опираются на исследования ЮНЕСКО, опыт частных школ и учебных заведений за границей.

Кроме того, в столовых школ Львова появится возможность рассчитываться банковскими карточками.

Среди других новаций – пилотные проекты, направленные на то, чтобы школьники больше двигались. По замыслу горсовета, в школах Львова “30% парт должны быть стоячими”, чтобы дети на уроках меняли парты и таким образом двигались.

Планируется и больше активностей на переменах: шведские стенки, теннисные столы, спортивные игры.

Учителям географии и истории будут предлагать проводить обучающие экспедиции.

Новый церковный календарь

С 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Таким образом, верующие ПЦУ будут отмечать праздники в новые даты.

Согласно календарю, Рождество теперь приходится на 25 декабря, а не 7 января; Покров Пресвятой Богородицы – на 1 октября вместо 14 числа; День Святого Николая Чудотворца – на 6 декабря вместо 19-го.

Новый календарь ПЦУ будет действовать для неподвижных церковных праздников (т. е. имеющих фиксированную дату).

Без изменений будут праздновать Пасху и некоторые другие привязанные к ней праздники, в частности Святую Троицу. Как известно, Пасха каждый год приходится на другую дату.

Парафиям и монастырям ПЦУ, желающим соблюдать старый календарь, пока оставили такую возможность.

Поезда в Польшу: ряд рейсов отменят

С 8 сентября Польская железная дорога начинает плановые ремонты инфраструктуры в Перемышле. Из-за этого временно отменят (с 7 сентября по 6 октября) поезда:

№89/90 Киев – Перемышль;

№73/74 Харьков – Перемышль.

Кроме того, в связи с ремонтными работами на польской железной дороге:

По пятницам и субботам (7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+: действующего №705/706 Киев – Перемышль; нового №707/708 Киев – Перемышль (отправление из Киева в 22:17, прибытие в Перемышль в 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

В эти 6 дней поезда №53/54 Киев – Перемышль, №89/90 Киев – Перемышль, №31/32 Запорожье – Перемышль, №35/36 Одесса – Перемышль, №73/74 Харьков – Перемышль, №715/716 Киев – Перемышль будут отменены.

Поезд №54 Перемышль – Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).

Поезд №36 Перемышль – Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибудет в Одессу в 08:10 утра.

В то же время Укрзализныця уже с 3 сентября запустит новый поезд №119/120 Киев – Хелм. Он будет отправляться из Киева в 06:28 и прибывать в Хелм в 17:27.

Отправление в обратном направлении из Хелма планируется в 10:23, а прибытие в столицу Украины – в 22:45. Этот рейс будет удобным для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром.

Изменения для украинцев в Чехии

С 1 сентября украинские беженцы, прибывающие в Чехию, смогут получить кратковременное убежище только в Брно и Остраве. Речь идет о временном жилье до оформления документов.

В Праге такое временное размещение теперь будет невозможно. Информация об этом размещена на официальном портале для иностранцев, проживающих или желающих жить в Чехии.

– Кратковременное убежище могут получить лица, ожидающие открытия KACPU (Краевых центров помощи Украине, — Ред.), или те, кто ожидает временную защиту и еще не имеет собственного жилья. Кратковременные убежища работают круглосуточно и находятся в Брно и Остраве, — говорится в сообщении.

Новые правила для выезда пассажирского транспорта

С 1 сентября меняются правила выезда за границу пассажирских автобусов.

Если у пассажирского транспортного средства не будет определен класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы с 1 сентября станет невозможным.

Просроченные документы принимать не будут.

Обмен вышедших из обращения монет

До 30 сентября 2023 года включительно украинцы еще могут обменять монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые уже не являются платежными средствами.

Это можно сделать в подразделениях Национального банка Украины и отделениях уполномоченных банков:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Обмен монет мелких номиналов производится бесплатно и без ограничений. Их можно обменять на монеты и банкноты всех номиналов, которые находятся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам.

С 1 октября 2019 года украинцы не могут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек при расчетах. А с 1 октября 2020 года из оборота изымались монеты номиналом 25 копеек.

Подрыв Каховской ГЭС: выплаты пострадавшим продлили

В Украине продлили срок приема заявлений на помощь для пострадавших из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Речь идет о жителях подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей. Каждый пострадавший может получить 5 тыс. грн от государства.

Заявления на денежную помощь органы соцзащиты будут принимать до 31 октября 2023 года включительно.

Выплаты производят на банковские счета пострадавших или наличными через Укрпочту.

Финансовую помощь могут получить граждане, которые:

на момент подрыва Каховской ГЭС проживали (были зарегистрированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, что были подтоплены;

после 6 июня (дня теракта на ГЭС) выехали из подтопленных районов временно оккупированного левобережья на подконтрольную Украине территорию.

Выходные в сентябре

В первый месяц осени украинцев ждут 9 выходных дней (субботы и воскресенья).

Дополнительных уикендов не ожидается, поскольку, во-первых, в сентябре нет праздников, благодаря которым они могли бы быть. Кроме того, во время полномасштабной войны и военного положения все дополнительные выходные отменены.

Важные для Украины международные события

В сентябре Международный суд ООН проведет публичные слушания по делу Украины против РФ, которое касается преступления геноцида.

Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге (Нидерланды) в два раунда с 18 по 27 сентября. Запланированы выступления представителей Украины и 32 государств, поддержавших иск против РФ. Также будут заслушаны предварительные возражения, выдвинутые Россией.

Кроме того, на сентябрь планируется 15 встреча в формате Рамштайн. Она состоится очно в период с 17 по 24 сентября (точная дата пока не озвучивалась). На таких встречах союзники Украины согласовывают дальнейшую военную поддержку.

Источник : Минсоцполитики, Минреинтеграции, Минобразования, КГГА, Укрзализныця, НБУ, Кабмин

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