В Украине с 1 января хотят запустить реформу оплаты труда чиновников: что она предполагает

В Украине планируют запустить реформу оплаты труда государственных служащих уже с 1 января 2024 года. На рассмотрении парламента сейчас находится соответствующий законопроект.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с министрами и парламентариями. Они обсудили ключевые шаги для завершения реформы.

Речь шла о внедрении единых подходов к оплате труда госслужащих на основе классификации должностей. По словам Шмыгаля, цель реформы – справедливость и устранение злоупотреблений в этой сфере.

– Новая система усилит роль должностного оклада и поможет устранить злоупотребления при начислениях дополнительных выплат и премий, – подчеркнул премьер.

Реформа предусматривает уменьшение диспропорции и справедливый подход к выплате зарплат госслужащим.

Шмыгаль напомнил, что Верховная Рада уже рассмотрела соответствующий законопроект в первом чтении.

– Мы должны ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года, — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Кабинет министров готовит государственный бюджет на 2024 год “с учетом новых подходов”.

Что известно о законопроекте ВР

В конце июля Верховная Рада поддержала законопроект о реформе оплаты труда госслужащих (№8222) в первом чтении.

Среди ключевых положений документа:

1. Оплата труда на основе классификации должностей (с единым подходом для всех). Зарплата госслужащего будет учитывать его квалификацию, опыт, важность и сложность работы, степень ответственности, результативность, эффективность, качество исполнения обязанностей.

2. Прозрачность и прогнозируемость зарплаты (это должно предотвратить коррупцию).

3. Четкое разграничение зарплаты на постоянную и вариативную составляющие. Постоянная зарплата – это должностной оклад, надбавки за выслугу лет, ранг, денежная помощь, выплачиваемая с предоставлением ежегодного отпуска. Вариативная зарплата предусматривает премии и компенсации за дополнительную нагрузку, она будет зависеть от вклада чиновника в работу госоргана.

4. Размер месячной премии госслужащего не может превышать 30%, а квартальной – 90% размера его должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца или квартала.

5. Надбавку за выслугу лет установят на уровне 2% должностного оклада за каждый календарный год стажа госслужбы (но не более 30% должностного оклада).

6. Минимальный размер должностного оклада госслужащего не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Законопроект должен адаптировать законодательство Украины к требованиям Евросоюза.

Недавно Кабинет министров установил ежемесячную надбавку для работников государственных учреждений и организаций на территориях активных боевых действий в размере 100% должностного оклада, а на территориях возможных боевых действий – 50% оклада. Доплаты предусмотрены на период военного положения.

Источник: Нацагентство Украины по вопросам государственной службы

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