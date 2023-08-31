В Украине с 1 января хотят запустить реформу оплаты труда чиновников: что она предполагает
В Украине планируют запустить реформу оплаты труда государственных служащих уже с 1 января 2024 года. На рассмотрении парламента сейчас находится соответствующий законопроект.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с министрами и парламентариями. Они обсудили ключевые шаги для завершения реформы.
Речь шла о внедрении единых подходов к оплате труда госслужащих на основе классификации должностей. По словам Шмыгаля, цель реформы – справедливость и устранение злоупотреблений в этой сфере.
– Новая система усилит роль должностного оклада и поможет устранить злоупотребления при начислениях дополнительных выплат и премий, – подчеркнул премьер.
Реформа предусматривает уменьшение диспропорции и справедливый подход к выплате зарплат госслужащим.
Шмыгаль напомнил, что Верховная Рада уже рассмотрела соответствующий законопроект в первом чтении.
– Мы должны ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года, — подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что Кабинет министров готовит государственный бюджет на 2024 год “с учетом новых подходов”.
Что известно о законопроекте ВР
В конце июля Верховная Рада поддержала законопроект о реформе оплаты труда госслужащих (№8222) в первом чтении.
Среди ключевых положений документа:
1. Оплата труда на основе классификации должностей (с единым подходом для всех). Зарплата госслужащего будет учитывать его квалификацию, опыт, важность и сложность работы, степень ответственности, результативность, эффективность, качество исполнения обязанностей.
2. Прозрачность и прогнозируемость зарплаты (это должно предотвратить коррупцию).
3. Четкое разграничение зарплаты на постоянную и вариативную составляющие. Постоянная зарплата – это должностной оклад, надбавки за выслугу лет, ранг, денежная помощь, выплачиваемая с предоставлением ежегодного отпуска. Вариативная зарплата предусматривает премии и компенсации за дополнительную нагрузку, она будет зависеть от вклада чиновника в работу госоргана.
4. Размер месячной премии госслужащего не может превышать 30%, а квартальной – 90% размера его должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца или квартала.
5. Надбавку за выслугу лет установят на уровне 2% должностного оклада за каждый календарный год стажа госслужбы (но не более 30% должностного оклада).
6. Минимальный размер должностного оклада госслужащего не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Законопроект должен адаптировать законодательство Украины к требованиям Евросоюза.
Недавно Кабинет министров установил ежемесячную надбавку для работников государственных учреждений и организаций на территориях активных боевых действий в размере 100% должностного оклада, а на территориях возможных боевых действий – 50% оклада. Доплаты предусмотрены на период военного положения.
Источник: Нацагентство Украины по вопросам государственной службы
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