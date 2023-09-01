Новых ограничений на получение субсидий не предвидится — Минсоцполитики

Относительно предоставления жилищных субсидий никаких изменений, которые бы сделали невозможным для кого-то получение такой помощи, не предвидится, уверяет заместитель министра социальной политики Дарьи Марчак.

— Наоборот, мы понимаем, что в связи с повышением тарифов весной этого года может быть увеличение расходов. Мы вместе с Минфином проводим расчеты, какая сумма средств нужна в следующем году для поддержки граждан через механизм субсидий, — сказала она в эфире Украинского радио.

По ее словам, пока нет оснований для волнений — деньги будут, субсидии будут выплачиваться, никаких ограничений не планируется.

Марчак также отметила, что механизм выплат также не изменился, то есть от тех граждан, которые имеют оформленные субсидии, не требуется никаких действий.

— Пенсионный фонд автоматически пересчитывает размер субсидии, например, после повышения тарифа. Если доходы семьи не изменились и тарифы выросли, то автоматически будет пересчитан сам размер субсидии, чтобы семья не платила за ЖКУ больше, — добавила она.

В июне Кабмин установил упрощенный порядок оформления субсидий, согласно которому уже не нужно собирать многочисленные справки.

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