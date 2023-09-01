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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Для учителей и малообеспеченных детей уже закупили 160 тыс. гаджетов

діти з гаджетами
Фото: Depositphotos

Если предположить, что никто из украинских школьников не имеет гаджетов для реализации программы Мрія, которую сегодня презентовал президент Украины Владимир Зеленский, нужно около $1 млрд.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Он отметил, что для такой масштабной программы это не такие уж и большие средства.

– Теоретически, для такой национальной большой программы средства найти можно, привлекая доноров и партнеров, а также средства из государственного бюджета, – сказал министр.

Лисовой рассказал, что большинство украинских детей уже имеют гаджеты, в частности смартфоны, планшеты или ноутбуки.

– Поэтому прежде всего мы, конечно, сфокусируемся на социальных категориях, на тех, кто нуждается в гаджетах уже сейчас и уже сегодня, у кого их нет совсем. Здесь уже программа действует. Мы с донорами закупили более 160 тыс. гаджетов. 94 тыс. для учителей, 35 тыс. для школьников уже раздали, еще 40 тыс. гаджетов мы ожидаем, что до конца года будут нам предоставлены нашими партнерами, и они также будут розданы детям социально незащищенных категорий, – отметил министр образования.

додаток Мрія

Фото: Офіс президента

Ранее мы рассказывали, что в Украине появится мобильное приложение для детей — оно получило название Мрія.

Сервис поможет детям получать знания из любого уголка планеты, и в процессе обучения им будет помогать искусственный интеллект.

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Дистанционное обучение, додаток, Міносвіти, Мобільний додаток, Оксен Лисовой
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