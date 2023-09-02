Штрафы и тюрьма: украинцам напомнили об ответственности за сжигание сухой травы

В Украине ежегодно осенью и весной начинается сезон сжигания сухой травы, листьев и веток деревьев, несмотря на то, что это запрещено. За такие действия грозят штрафы и уголовная ответственность.

Об этом украинцам напомнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что сжигать сухую траву очень опасно, в частности, во время жары. Только в минувшие выходные на территории Киевской области возникло 32 пожара в экосистемах.

Во время таких возгораний погибают не только растения, но и животные. А в воздух поступают вредные для органов дыхания вещества, выделяющиеся во время горения.

– Спасатели уже не призывают, а требуют соблюдать правила пожарной безопасности в экосистемах, наказывая штрафами. Но, к сожалению, граждане игнорируют все запреты… От вражеских бомб пылает украинская земля, а местные поджигатели помогают уничтожать все живое, — подчеркнули в ГСЧС.

Спасатели ежедневно мониторят возможные возгорания в природных экосистемах, используя квадрокоптеры.

Что грозит поджигателям травы

Во-первых, за такие действия грозят штрафы (ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях):

1. За сжигание стерни, лугов, пастбищ, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях в населенных пунктах:

от 180 до 360 не облагаемых налогом минимумов доходов (3 060 – 6 120 грн) – для граждан;

от 900 до 1260 не облагаемых налогом минимумов (15 300 – 21 420 грн) – для должностных лиц.

2. За те же действия на территориях и объектах природно-заповедного фонда:

от 360 до 720 не облагаемых налогом минимумов (6 120 – 12 240 грн) – для граждан;

от 1260 до 1800 не облагаемых налогом минимумов (21 420 – 30 600 грн) – для должностных лиц.

Есть и уголовная ответственность: за решетку можно попасть на срок до 10 лет. Это предусмотрено ст. 245 Уголовного кодекса Украины.

Так, за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, стерни, сухих трав, растительности на землях сельскохозяйственного назначения грозит:

штраф от 5400 до 9000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (91 800 – 153 000 грн);

или ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет;

или лишение свободы на тот же срок.

За те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия, поджигателя могут отправить в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

Источник : ГСЧС, Минюст

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