Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
На Полтавщине нашли мертвой 14-летнюю девушку: что известно
Верификация выплат ВПЛ: Верещук заявила, что до 180 тыс. человек ошибочно получают средства
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты

Перші заморозки
Фото: Pixabay

В третьей декаде сентября, то есть после 20 сентября, в Украине уже возможны первые заморозки, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в целом первый месяц осени ожидается теплым, однако в третьей декаде на фоне сокращения светового дня, а также за счет низкой относительной влажности на поверхности почвы будут фиксироваться заморозки.

— В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи отрицательные температуры могут фиксироваться и в воздухе, — подчеркнул Кибальчич.

Синоптик отметил, что температурный фон постепенно будет снижаться уже со второй декады как днем, так и ночью. Ночная температура составит ориентировочно +6…+13°С, днем — до +20…+26°С.

Однако на Юге ночи будут теплее — около +12…+18 °С, днем +22…+28 °С.

В Укргидрометцентре ранее также спрогнозировали, что сентябрь будет теплым — средняя месячная температура ожидается на уровне +15 +19, что на 1-2 градуса превышает норму для первого месяца осени.

К тому же, по прогнозам синоптиков, будет довольно сухая погода, аномальных осадков не предвидится.

Источник: Метеопрог

осінь, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Начало осени порадует теплом: какой будет погода в сентябре
Погода на вересень 2023
Когда в Украине спадет жара — дата
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Грозы, град и шквалы: в десяти областях Украины – желтый уровень опасности
Гроза, дощ, штормове попередження
В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто
У Самборі дерево впало на автомобіль 29 серпня 2023
Когда начнется похолодание в Украине: прогноз синоптиков
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (03.09.2023)
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (03.09.2023)
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Будем рядом с Украиной до ее победы: как встреча в Толедо повлияет на ход войны
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь