Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты

В третьей декаде сентября, то есть после 20 сентября, в Украине уже возможны первые заморозки, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в целом первый месяц осени ожидается теплым, однако в третьей декаде на фоне сокращения светового дня, а также за счет низкой относительной влажности на поверхности почвы будут фиксироваться заморозки.

— В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи отрицательные температуры могут фиксироваться и в воздухе, — подчеркнул Кибальчич.

Синоптик отметил, что температурный фон постепенно будет снижаться уже со второй декады как днем, так и ночью. Ночная температура составит ориентировочно +6…+13°С, днем — до +20…+26°С.

Однако на Юге ночи будут теплее — около +12…+18 °С, днем +22…+28 °С.

В Укргидрометцентре ранее также спрогнозировали, что сентябрь будет теплым — средняя месячная температура ожидается на уровне +15 +19, что на 1-2 градуса превышает норму для первого месяца осени.

К тому же, по прогнозам синоптиков, будет довольно сухая погода, аномальных осадков не предвидится.

Источник: Метеопрог

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