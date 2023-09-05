Законопроект №9566: когда вступает в силу и что означает

За время полномасштабной войны в Верховную Раду было внесено множество законов и изменений в украинское законодательство. Однако не все они были однозначно восприняты обществом. Например, в соцсетях возникают спорные сообщения по законопроекту №9566. Что означает этот документ и когда он вступит в силу, – читайте в объяснении эксперта.

Законопроект №9566: о чем он

По словам адвоката Радиона Кирилкина, законопроект №9566 – это документ, предусматривающий письменный отказ от призыва на военную службу. Согласно ему, военнообязанные граждане, которые по религиозным или личным убеждениям письменно отказываются от призыва на военную службу для выполнения боевых задач, могут быть мобилизованы в местные военные администрации, органы местного самоуправления, на работу на предприятия оборонного и других секторов экономики, или к выполнению общественно полезных работ.

Когда законопроект №9566 вступит в силу

Пока, по словам юриста, этот закон находится на рассмотрении Верховной Рады (от 07.08.2023). То есть, пока он только предоставлен для ознакомления в Комитет. Сроков для его рассмотрения пока нет.

Текст законопроекта №9566

Закон №9566 by Anna Holishevska on Scribd

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