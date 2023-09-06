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Образование не может быть имитацией или лазейкой: Лисовой об отсрочке от мобилизации

Образование не может быть имитацией или лазейкой: Лисовой об отсрочке от мобилизации

Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-то преимуществ и бонусов, поэтому поддерживает отмену отсрочки от мобилизации для студентов с 30-летнего возраста, которые получают еще одно образование, как предлагается в законопроекте.

— Моя позиция проста: образование ни в коем случае не должно быть об имитации и лазейках. Зато образование, а тем более высшее образование, должно быть об осознанном выборе и процессе получения, — подчеркнул он.

Лисовой сообщил, что в 2022 году, по сравнению с предыдущим, на 55 тыс. выросло количество студентов-мужчин старше 25 лет, среди которых 33 тыс. — именно на магистерском уровне.

Глава МОН осуждает такие нечестные способы избегания мобилизации, которые ко всему порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования.

— В предложенных изменениях говорится о том, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование. Зато отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование, а также для педагогов, работающих в учебных заведениях (по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки), — напомнил министр.

По его словам, право на образование гарантировано Конституцией, вместе с тем там указано, что защита Украины является обязанностью граждан, поэтому “искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания обязанности — не о честности и не о достоинстве”.

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На днях в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести предел по возрасту для отсрочки от мобилизации военнообязанных студентов.

В частности, речь идет об отмене отсрочки от призыва для студентов с 30-летнего возраста, которые получают еще одно образование. Нельзя будет мобилизовать только студентов до 30 лет, которые получают или повышают уровень образования.

Фото: МОН

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