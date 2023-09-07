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Валентина Летяк, редактор ленты

Идеальные для прогулок и копания картофеля: прогноз погоды на выходные

Погода у вересні

Погода в ближайшие выходные, 9 и 10 сентября, будет теплой, солнечной и сухой, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

— Приближающийся уикэнд будет синоптически великолепным. Для копания картофеля точно идеально! Гуляния, досуг, работа, что угодно на открытом воздухе – на здоровье, – уверяет она.

По ее словам, ночью и утром будет прохладно, однако днем температура воздуха будет достигать +20…+25 градусов, на северо-востоке +18…+22, на юге — до +28.

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В Киеве на выходные также солнце, без осадков и +22 градуса.

— Жара, вдруг кто соскучился, еще оголит плечи и колени 12-13 сентября. Первые дожди в Украине пройдут вместе с атмосферным фронтом 13-15 сентября, – добавила Диденко.

Кстати, первые заморозки в Украине возможны в третьей декаде сентября, то есть после 20 числа.

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Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоды
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