Сейчас нет оснований для ограничения выезда женщин за границу – ВСУ

Сейчас нет законных оснований для ограничения выезда девушек или женщин за границу. В то же время не существует утвержденной процедуры, согласно которой пограничники могли бы проверять, является ли украинка военнообязанной.

Об этом заявил начальник пресс-службы командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

Он привел пример, что сейчас в Украине нет технической возможности проверять на пунктах пропуска для выезда за границу дипломы всех женщин, которые направляются в другую страну.

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— Никто не будет проверять диплом всех женщин на границе. Нет такой базы. Если руководствоваться законодательством, даже имея необходимый перечень документов, например, уезжая за границу отдыхать, военнообязанный мужчина не выезжает за границу. Но человек, который проходит службу в ВСУ, имея отпускной билет, может выехать за границу, — пояснил он.

Спикер Сухопутных войск ВСУ утверждает, что сейчас в действующем украинском законодательстве не прописаны правила пересечения или ограничения для пересечения границы военнообязанными женщинами. Он предполагает, что в дальнейшем могут вносить изменения, чтобы утвердить процедуру.

— Сейчас нет процедуры проверки на государственной границе ГПСУ, военнообязанная женщина-медик или нет. Например, едет автобус 40 женщин на отдых за границу. Каким документом предусмотрено, что ГПСУ должна проверить дипломы? Есть ограничения в отношении мужчин, а женщин — не прописано, — отметил Фитьо.

Женщины, которые имеют медицинское образование, должны с 1 октября 2023 года становиться на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Украинки будут проходить медицинский осмотр.

Начальник пресс-службы командования Сухопутных войск объяснил, что это необходимо для проверки мобилизационного ресурса. Это предусмотрено изменениями в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, принятыми Верховной Радой в прошлом году.

Источник : Суспільне

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