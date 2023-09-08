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Учителя должны стать рок-звездами: Федоров анонсировал повышение зарплат педагогам

Михайло Федоров
Фото: УНИАН

Трансформирование системы образования невозможно без повышения зарплат учителям, которое предварительно планируется с сентября 2024 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона Єдині новини.

— В следующем году мы планируем запустить масштабный пилот с новой заработной платой, потому что сейчас есть 50 видов доплаты и достаточно сложный процесс формирования тарифной сетки, в результате чего получается достаточно маленькая зарплата, — объяснил он.

По его словам, 80% зарплаты учителей будет составлять оклад, а остальные — несколько видов доплат, однако “с самого начала базовая ставка будет достаточно большой”.

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— Учителя должны стать рок-звездами, они должны зарабатывать точно больше, чем уровень средней зарплаты по стране, а вообще в идеальном мире у них должна быть одна из самых больших заработных плат… Предварительно планируем, что с сентября следующего года именно заработает новая зарплата, — подытожил Федоров.

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вчитель, Зарплати в Україні, Міносвіти, Михайло Федоров, Образование в Украине
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