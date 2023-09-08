Выезд женщин за границу с 1 октября 2023: все нюансы и запреты
В сети распространяется информация о том, что женщинам, которые встанут на военный учет с 1 октября, ограничат выезд за границу. Что сейчас известно о выезде женщин за границу с 1 октября 2023 года – читайте в материале.
Выезд женщин за границу с 1 октября 2023: как это будет происходить – объясняет эксперт
По словам юриста Алины Охтень, еще 30 декабря 2023 года Кабмин принял новый порядок военнообязанных призывников и резервистов. В этом постановлении правительство предусмотрело военный учет женщин. В новом порядке прописано, что женщины-медики, врачи, медсестры и фармацевты будут военнообязанными.
То есть все они должны стать на военный учет. Таким образом, под обязательный военный учет попадают женщины медицинских и фармацевтических специальностей, окончившие медицинские вузы и фармацевтику. Другие женщины, имеющие специальность, родственную военной, могут стать на военный учет по желанию.
Выезд женщин-медиков за границу: запрещен ли и какие обязательства еще налагаются
На военнообязанных женщин возлагаются те же обязательства, что и на мужчин. А именно:
- становиться на военный учет;
- проходить подготовку к службе;
- сообщать военкоматы об изменении места регистрации, проживания, семейного статуса, инвалидности и т.д.
Поэтому женщины, вставшие на военный учет, скорее всего, не смогут выехать за границу во время действия военного положения без получения спецразрешения.
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