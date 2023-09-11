Наступление ВСУ идет “на ногах”, БпЛА и ПТРК снизили эффективность бронетехники — Буданов

Насыщенность противотанковыми комплексами и дронами-камикадзе снизила эффективность бронетехники в войне России против Украины. В то же время погода влияет на боевые действия, потому что в условиях холода и грязи воевать всегда сложнее.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

— Но давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил. В этом году будет точно так же. Боевые действия и наступление на всех направлениях будут продолжаться. Проблемы с колесной техникой есть и летом, гусеничная приспособлена, — обратил внимание глава украинской разведки.

Кирилл Буданов объяснил, что большая насыщенность переносными противотанковыми комплексами и дронами-камикадзе очень снизила эффективность применения любой бронетанковой техники, поэтому украинское наступление продолжается преимущественно “на ногах”.

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Руководитель ГУР Минобороны Украины добавил, что так уже происходило прошлой осенью в Бахмуте Донецкой области, когда использование военной бронетехники было минимальным.

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