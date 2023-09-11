Более 80% компаний в Украине планируют повысить зарплаты в 2024 году – опрос
Большинство опрошенных компаний, которые работают в Украине, планируют повысить заработную плату своим сотрудникам в 2024 году.
Об этом свидетельствует исследование Европейской бизнес ассоциации (EBA).
В ходе опроса выяснилось, что 87% компаний повысят зарплату сотрудникам. Среди них 46% планируют повышение в размере до 10%, а 41% – на уровне от 10 до 20%.
Сократят размер зарплат только 1% компаний-участниц исследования. Еще 12% оставят его на нынешнем уровне.
Для сравнения, в прошлом году зарплаты повышали 73% руководителей компаний.
Около половины опрошенных компаний (48%) не планируют нанимать новых работников в 2024 году, а 12% собираются сокращать штат.
В то же время, дополнительных людей в 2024-м планируют нанимать 2 из 5 руководителей компаний. В прошлом году этот показатель был вдвое меньше.
Развитие бизнеса в 2024-м
Более половины компаний (58%) ожидают положительную динамику развития своего бизнеса. Еще 29% хотят удержать бизнес-показатели в 2024 году на нынешнем уровне. А 13% прогнозируют негативную динамику (в прошлом году таких компаний было 25%).
Большинство руководителей рассчитывают на рост доходов в следующем году (72% ожидают прироста в гривне). Падение доходов в гривне прогнозируют 16% опрошенных компаний.
В своих бюджетах на 2024 год руководители компаний закладывают средний курс национальной валюты на уровне 41 грн за 1 доллар. Такой же курс прогнозируют и в Министерстве финансов Украины.
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В опросе EBA принял участие 91 топ-менеджер компаний-членов Европейской бизнес ассоциации. Исследование проходило с 26 августа по 4 сентября этого года. Оно проводится уже восьмой год подряд.
Европейская бизнес ассоциация была основана в 1999 году при поддержке Европейской комиссии. В настоящее время это объединение бизнеса в Украине, в которое входят более 1 тыс. компаний.
Источник: Европейская бизнес ассоциация
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