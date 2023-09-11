Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги

Оформить паспорт гражданина Украины можно в любом подразделении Государственной миграционной службы.

На сайте ГМС нужно записаться в электронную очередь, предварительно выбрав ваш регион, дату и время.

Во время военного положения сервис работает только в отдельных регионах для оформления паспорта гражданина в виде ID-карты. Также обращайте внимание, что запись в электронную очередь может быть недоступна в отдельных подразделах.

Оформление документов для граждан Украины в работающих подразделениях, которые отсутствуют в сервисе, осуществляется в порядке живой очереди.

Кроме подразделений ГМС, подать документы на украинский паспорт можно в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или Паспортном сервисе ГП Документ.