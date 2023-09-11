Как узнать, начислена ли субсидия – инструкция

Субсидия – это адресная помощь, которая предоставляется для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива.

Сегодня, чтобы узнать, назначена ли вам субсидия, не нужно звонить в управление социальной защиты населения, сделать это можно онлайн.

Как узнать, начислена ли вам субсидия и в каком размере – читайте в материале Фактов ICTV.

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Кто имеет право на субсидию

Получить субсидию могут:

одно из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;

лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию;

несовершеннолетние, которые остались без родительской опеки, по заявлению опекуна;

семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа. В настоящее время он составляет 15% совокупного месячного дохода. Для каждой семьи размер рассчитывается индивидуально. Это зависит от состава и дохода семьи.

Из-за военного вторжения РФ был обновлен механизм назначения субсидий. Теперь субсидию могут получить и внутренне перемещенные лица, предоставив необходимые документы.

Также получить субсидию могут лица, которые:

входят в состав домохозяйства и находятся за границей в период действия военного положения;

имеют в собственности несколько жилых помещений или домов, право собственности на которые приобретено путем наследования;

имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась в период действия военного положения.

Какие условия начисления субсидии

Сумма субсидии начисляется в зависимости от количества людей, проживающих в квартире или доме.

Если в доме живут не все, кто там прописан, субсидия рассчитывается на лиц, которые фактически живут в помещении, на основании решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского или районного совета.

Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

На специальном портале от Минсоцполитики есть возможность онлайн проверить начисление субсидии, ее размер на отопительный и неотопительный сезоны. Для этого нужно знать только почтовый адрес получателя.

Также в реестре содержится такая информация:

состояние субсидии;

населенный пункт;

номер заявления;

местонахождение вашего личного дела;

период начисления компенсации.

Как проверить начисление субсидии онлайн

Чтобы узнать, начислена ли вам субсидия и в каком количестве, необходимо перейти на портал Минсоцполитики:

зайдите на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua

введите свои личные данные – область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и так далее – не нужны ;

область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и так далее ; подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку Искать.

Перед вами появится вся информация о вашей субсидии — ее начисление, сумма, период назначения и тому подобное.

Следует отметить, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

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