Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны

Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны

За время полномасштабного вторжения власти расширили возможность предоставления статуса участника боевых действий. Сегодня получить статус УБД могут не только военнослужащие, но и члены добровольческих формирований.

Как получить статус участника боевых действий и что для этого нужно, узнавали Факты ICTV.

Как получить статус УБД

Участниками боевых действий являются лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины в составе воинских подразделений, соединений или объединений всех видов войск ВСУ.

Сейчас смотрят

Тем не менее, статус УБД смогут получить только те добровольцы, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях по защите Украины от России.

Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо:

  • собрать документы с соответствующими подписями;
  • проинформировать командира или другого руководителя воинской части о желании получить статус.

В свою очередь руководители воинских частей должны предоставить справки по форме согласно приложению и документы, предусмотренные пунктом настоящего Порядка, которые являются основанием для предоставления лицам статуса участника боевых действий.

После чего комиссия будет рассматривать присланные документы. Если статус УБД был вам предоставлен, в течение месяца комиссия проинформирует Государственную службу по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции об этом.

Если же предоставление статуса спорное, комиссия направит документы на рассмотрение межведомственной комиссии.

В свою очередь межведомственная комиссия рассмотрит документы и в случае необходимости уточнит информацию о лицах, в отношении которых они представлены (направит необходимые запросы и тому подобное).

Какие документы необходимы

Чтобы получить статус УБД, необходимо собрать документы, которые бы подтверждали участие в боевых действиях.

  • для лиц, которые принимали участие в антитеррористической операции — выписки из приказов руководителя Антитеррористического центра при СБУ, выдержки из приказов руководителя оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией или его заместителей или руководителей секторов;
  • для лиц, получивших ранения, контузии, увечья — документы, указанные выше ,и материалы специальных расследований по фактам получения ранений, контузий или увечий;
  • выдержки из приказов Генштаба ВСУ о привлечении к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ;
  • выдержки из приказов командующего Объединенными силами, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (выбытии) в (из) районы осуществления боевых действий;
  • документы о направлении в командировку в районы ведения боевых действий;

Чтобы получить статус УБД добровольцу, Минветеранов должно получить обращение от трех сторон:

  • командира добровольческого подразделения, в котором доброволец проходил службу;
  • ходатайство командира территориальной бригады, в силы которой входит добровольческое формирование;
  • ходатайство руководителя территориальной общины, на базе которой было создано данное добровольческое формирование.

Кроме этого, обязательным условием являются два свидетельства военнослужащих, с которыми доброволец выполнял задачи по защите Украины.

Читайте также
Статус участника боевых действий: что это и какие льготы
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны

Война в Украине, військовослужбовці, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
После перехвата российского Ми-8 значительно возросло количество россиян, которые хотят сдаться в плен — ГУР
Андрій Юсов - представник ГУР
На Рош га-Шана съехались более 3 тыс. паломников: в Умани заработали пункты пропуска
хасиди в Умані
Наступление ВСУ идет “на ногах”, БпЛА и ПТРК снизили эффективность бронетехники — Буданов
Кирило Буданов
ВСУ зашли в Опытное, но говорить о полном контроле рано — Барабаш
війна
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь