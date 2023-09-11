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Анна Голишевская, редактор ленты

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция

Виписка
Фото: Unsplash

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований – это документ, содержащий важную информацию о предпринимателе на протяжении всего его периода деятельности. Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн – читайте в материале.

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн и зачем это нужно: отвечает эксперт

По словам бухгалтера Илоны Адасюк, ФЛП, зарегистрировавшие предпринимательскую деятельность и избравшие упрощенную систему налогообложения, должны иметь документы, которые это все подтвердят. К таким документам относятся:

  1. Выписка из Единого государственного реестра.
  2. Выписка из реестра плательщиков единого налога.

По словам эксперта, все указанные документы можно получить онлайн.

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Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: простая инструкция

Документ можно быстро получить через портал Дія.Адмінзбір, и плата за предоставление сведений обойдется в 130 грн. Чтобы получить выдержку из ЕГР для ФЛП, воспользуйтесь следующими шагами:

  1. Зайдите в Дію в указанный раздел и нажмите Получить выписку.
  2. Авторизуетесь с помощью BankID, Дія.Підпис или электронной подписи.
  3. Проверьте личные данные: ФИО и РНОКПП (ранее – ИНН). Они автоматически подтягиваются.
  4. Оплатите услугу с помощью банковской карты или Google Pay/Apple Pay/Privat Pay.
  5. Выписка будет в личном кабинете через несколько минут. Ее можно найти в разделе Услуги – Полученные документы.
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