Анна Голишевская, редактор ленты
Правила, которые спасут вам жизнь: что нельзя делать во время обстрелов и бомбардировок
Полтора года подряд Россия обстреливает украинские города.
Многие гражданские не знают о том, как действовать в случаях, если ваши улицы попали под артиллерийский, минометный обстрел или под обстрел из стрелкового оружия.
Что нельзя делать при обстреле и бомбардировке – читайте в материале Фактов ICTV.
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Что нельзя делать при обстреле: основные правила
- Если вы находитесь в укрытии – нельзя выходить из него раньше чем через 20 минут после окончания обстрела;
- если обстреливают из Градов, бегите в любое углубленное помещение;
- не паникуйте, не кричите и не фотографируйте. Это отвлечет вас от самого важного – спасения собственной жизни;
- не бегайте истерически по всем улицам, ведь кроме того, что вы подвергнете себя опасности, можете передать это состояние детям, которые и без того будут находиться в состоянии шока;
- фотографировать места прилетов тоже нельзя, как и отправлять такие данные в сеть;
- если обстрел застал вас в наземном транспорте, немедленно остановите его (или требуйте этого от водителя).
Что нельзя делать во время артобстрелов
- Не оставайтесь на улицах. Лучше зайдите в подъезд. Также нельзя прятаться под арками и в подвалах панельных домов или под стенами зданий из легких конструкций;
- автозаправки, автомобили, словом, все, что может взорваться — тоже обходите стороной;
- при артобстрелах нельзя паниковать. Сразу ложитесь на землю, если квартирные подъезды или укрытия далеко;
- не говорите и не звоните по телефону. Чтобы уберечься от травмы избыточного давления, закройте уши и откройте рот;
- после обстрела завалы самостоятельно разгребать нельзя! Дождитесь аварийных и спасательных служб.
Что нельзя делать при обстреле стрелковым оружием
- Не медлите. Если вы находитесь в закрытом помещении, бегите в ванную;
- если вы попали под обстрел на улице, не паникуйте. Упадите на землю и закройте голову руками. Будет лучше, если вы скроетесь за каким-нибудь выступом – тротуаром, канавой, бетонной урной;
- не используйте для укрытия сооружения типа киосков или автомобилей. Именно они могут стать мишенями;
- не поднимайтесь до тех пор, пока полностью не утихнет стрельба.
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