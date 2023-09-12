Как оформить субсидию в Дії – инструкция

В заявлении указываем адрес, по которому хотим получить субсидию, имеем ли задолженность за коммунальные услуги, выбираем, на какие именно ЖКУ нам нужна льгота (можно выбрать несколько).

Также указываем номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.

Также заполняем все остальные поля — о наличии транспортных средств, данные о приобретенном имуществе и оплаченных услугах, о приобретенной валюте, данные о том, что вы, члены хозяйства или члены их семей имеете депозитные счета на сумму более 100 тыс. грн.

Также заполните данные о наличии и уплате алиментов, а также о наличии недвижимого имущества.