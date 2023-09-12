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Как оформить субсидию в Дії – инструкция
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Валентина Летяк, редактор ленты

Как оформить субсидию в Дії – инструкция

ШАГ 1. Заходим на портал Дія и авторизуемся
ШАГ 2. Заполняем заявление на субсидию
ШАГ 3. Выбираем способ получения субсидии
ШАГ 4. Загружаем сканы или фото документов, если есть такая необходимость
ШАГ 5. Проверяем правильность данных, ставим электронную подпись и отправляем
платіжка субсидія
Фото: Depositphotos

На портале Дія можно быстро и легко оформить жилищную субсидию. То есть не нужно идти в ЦПАУ, писать заявление, приносить документы и ксерокопии. Все можно сделать онлайн.

Как за 30 минут оформить субсидию онлайн через Дію – пошагово рассказывают Факты ICTV.

ШАГ 1. Заходим на портал Дія и авторизуемся

Авторизируемся на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID, выбираем в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и помощь.

Далее выбираем опцию Заявление на субсидию.

Как оформить субсидию через портал Дія – пошаговая инструкция

ШАГ 2. Заполняем заявление на субсидию

В заявлении указываем адрес, по которому хотим получить субсидию, имеем ли задолженность за коммунальные услуги, выбираем, на какие именно ЖКУ нам нужна льгота (можно выбрать несколько).

Также указываем номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.

 

Как оформить субсидию через портал Дія – пошаговая инструкция

Также заполняем все остальные поля — о наличии транспортных средств, данные о приобретенном имуществе и оплаченных услугах, о приобретенной валюте, данные о том, что вы, члены хозяйства или члены их семей имеете депозитные счета на сумму более 100 тыс. грн.

Также заполните данные о наличии и уплате алиментов, а также о наличии недвижимого имущества.

ШАГ 3. Выбираем способ получения субсидии

Из двух предложенных вариантов – на банковскую карту или на отделение Укрпочты – выбираем более удобный.

ШАГ 4. Загружаем сканы или фото документов, если есть такая необходимость

Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговой и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах и тому подобное.

ШАГ 5. Проверяем правильность данных, ставим электронную подпись и отправляем

Заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины, который назначает субсидии. В случае, если понадобятся дополнительные данные, должно прийти оповещение.

Его должны рассмотреть в течение месяца.

Субсидия на большинство коммунальных услуг будет продлеваться автоматически, если у вас в течение года ничего не меняется.

Дія, Комунальні платежі, Субсидии
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