Как получить гуманитарную помощь от организации 100% жизни: пошаговая инструкция
Благотворительная организация Сеть 100 процентов жизни. Запорожье производит регистрацию на получение гуманитарной помощи (продуктовых наборов). При наличии продуктовых наборов в БУ форма будет активной для выбора даты посещения. После записи необходимого количества лиц форма регистрации автоматически закроется. Как получить гуманитарную помощь от организации 100% жизни – читайте в материале.
100% жизни гуманитарная помощь: что известно
Благотворительная организация издает продуктовые наборы на непостоянной основе. То есть нужно проверять актуальную информацию о начале и окончании регистрации в соцсетях 100% жизни. Помощь оказывают лицам, пострадавшим от военных действий на территории Украины (ВПЛ и жители города Запорожья).
100% жизни гуманитарная помощь: условия получения
Продуктовые наборы выдают лицам, которые:
- Пока не получали помощь в течение последнего месяца от БУ.
- Правильно заполнили заявку. При этом ФИО и дата рождения при регистрации должны соответствовать паспорту гражданина(-ки) Украины, или другому документу, удостоверяющему личность.
- Есть актуальный номер телефона (который указывали в заявке).
- Заполнили форму на государственном языке.
- Имеют при получении продуктов оригинал паспорта или свидетельства рождения (если это ребенок).
- На одного человека – один продуктовый набор. Поэтому нужно регистрироваться другим членам семьи, если вы хотите получить пособие на каждого родственника.
Как получить гуманитарную помощь от организации 100% жизни и какие нужно иметь документы
При получении продуктового набора обязательно предъявление:
- оригинала документа, удостоверяющего личность или через приложение Дія (паспорт и идентификационный код);
- справку об увольнении для лиц, уволенных из учреждений исполнения наказаний в возрасте от 50 лет;
- подтверждающую справку от врача для людей в возрасте от 50, если вы выбрали категорию лица, контактировавшего с больными туберкулезом.
Как зарегистрироваться на гуманитарную помощь от организации 100% жизни: инструкция
Для регистрации на получение гуманитарной помощи заполните форму по ссылке. В ней нужно указать следующие данные:
- ФИО, пол;
- дату рождения;
- дату посещения;
- категорию;
- номер телефона.
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