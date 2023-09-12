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Анна Голишевская, редактор ленты

Как получить гуманитарную помощь от организации 100% жизни: пошаговая инструкция

Как получить гуманитарную помощь от организации 100% жизни: пошаговая инструкция
Фото: Unsplash

Благотворительная организация Сеть 100 процентов жизни. Запорожье производит регистрацию на получение гуманитарной помощи (продуктовых наборов). При наличии продуктовых наборов в БУ форма будет активной для выбора даты посещения. После записи необходимого количества лиц форма регистрации автоматически закроется. Как получить гуманитарную помощь от организации 100% жизни – читайте в материале.

100% жизни гуманитарная помощь: что известно

Благотворительная организация издает продуктовые наборы на непостоянной основе. То есть нужно проверять актуальную информацию о начале и окончании регистрации в соцсетях 100% жизни. Помощь оказывают лицам, пострадавшим от военных действий на территории Украины (ВПЛ и жители города Запорожья).

100% жизни гуманитарная помощь: условия получения

Продуктовые наборы выдают лицам, которые:

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  1. Пока не получали помощь в течение последнего месяца от БУ.
  2. Правильно заполнили заявку. При этом ФИО и дата рождения при регистрации должны соответствовать паспорту гражданина(-ки) Украины, или другому документу, удостоверяющему личность.
  3. Есть актуальный номер телефона (который указывали в заявке).
  4. Заполнили форму на государственном языке.
  5. Имеют при получении продуктов оригинал паспорта или свидетельства рождения (если это ребенок).
  6. На одного человека – один продуктовый набор. Поэтому нужно регистрироваться другим членам семьи, если вы хотите получить пособие на каждого родственника.

Как получить гуманитарную помощь от организации 100% жизни и какие нужно иметь документы

При получении продуктового набора обязательно предъявление:

  • оригинала документа, удостоверяющего личность или через приложение Дія (паспорт и идентификационный код);
  • справку об увольнении для лиц, уволенных из учреждений исполнения наказаний в возрасте от 50 лет;
  • подтверждающую справку от врача для людей в возрасте от 50, если вы выбрали категорию лица, контактировавшего с больными туберкулезом.

Как зарегистрироваться на гуманитарную помощь от организации 100% жизни: инструкция

Для регистрации на получение гуманитарной помощи заполните форму по ссылке. В ней нужно указать следующие данные:

  • ФИО, пол;
  • дату рождения;
  • дату посещения;
  • категорию;
  • номер телефона.
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Благотворительность, гуманітарка, Переселенці, Советы
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