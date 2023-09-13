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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Черном море Силы обороны уничтожили российский катер Тунец

В Черном море Силы обороны уничтожили российский катер Тунец

В Черном море Силы обороны Украины уничтожили еще один российский катер типа КС-701 Тунец. Сейчас все подробности о повреждениях уточняются.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ. Там отмечают, что катеру нанесли удары в северо-западной части.

— В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 Тунец. Вместе к победе! Слава Украине, — говорится в сообщении.

Более недели назад, 3 сентября, в северо-западной части Черного моря Военно-морские силы ВСУ уничтожили российский катер типа КС-701 Тунец.

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Фото: ВМС ВСУ

Война в Украине, ВМС України, Україна-Росія, Черное море
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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