В Черном море Силы обороны уничтожили российский катер Тунец
В Черном море Силы обороны Украины уничтожили еще один российский катер типа КС-701 Тунец. Сейчас все подробности о повреждениях уточняются.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ. Там отмечают, что катеру нанесли удары в северо-западной части.
— В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 Тунец. Вместе к победе! Слава Украине, — говорится в сообщении.
Более недели назад, 3 сентября, в северо-западной части Черного моря Военно-морские силы ВСУ уничтожили российский катер типа КС-701 Тунец.
Фото: ВМС ВСУ
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