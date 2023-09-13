В Черном море Силы обороны уничтожили российский катер Тунец

В Черном море Силы обороны Украины уничтожили еще один российский катер типа КС-701 Тунец. Сейчас все подробности о повреждениях уточняются.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ. Там отмечают, что катеру нанесли удары в северо-западной части.

— В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 Тунец. Вместе к победе! Слава Украине, — говорится в сообщении.

Более недели назад, 3 сентября, в северо-западной части Черного моря Военно-морские силы ВСУ уничтожили российский катер типа КС-701 Тунец.

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Фото: ВМС ВСУ

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