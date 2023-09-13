Украина вернула домой с временно оккупированных территорий еще троих детей — Лубинец

Украина вернула домой с временно оккупированных территорий еще троих детей.

Об этом в своем Telegram сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что это две девушки и парень. Им по 14-15 лет, и они уже встретились со своими родными.

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– Общаясь со школьником, я спросил, кем он мечтает стать. В ответ услышал: полицейским, чтобы заботиться о безопасности людей. У украинских детей прекрасные мечты и цели. Поэтому для того, чтобы они их осуществили – помогаем им в учебном процессе, предоставляя технические устройства, – написал он.

Омбудсман также рассказал, что впереди у детей реабилитация и работа с психологами и юристами.

– Работаем и в дальнейшем для возвращения домой каждого украинского ребенка, — добавил Лубинец.

Напомним, на минувшей неделе Украине удалось вернуть домой еще девять украинских детей.

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