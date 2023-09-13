Как оформить развод в Украине: куда обращаться и какие документы нужны

Перед тем, как оформить развод в Украине, нужно убедиться, что вы имеете на это право.

Суд не может дать добро на развод, если жена беременна и не прошел год после рождения малыша. Это написано в ст. 110 Семейного кодекса Украины. Однако здесь тоже есть свои нюансы. Последний случай можно обжаловать, если: