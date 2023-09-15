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Анна Голишевская, редактор ленты

Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция

Документи
Фото: Unsplash

Ужасы войны испытали немало детей. Особенно те, которые после 24 февраля 2022 года потеряли дом, родных, друзей, счастливую жизнь. Их социальную защиту сейчас обеспечивает государство, предоставляя специальный статус и помощь. Как оформить ребенка войны – читайте в материале.

Как оформить ребенка войны и что дает этот статус: объясняет эксперт

Юрист Наталья Куликова утверждает, что сегодня этот статус не дает никаких привилегий ребенку или дополнительной помощи. Единственное – это бесплатное питание в учебных заведениях. Хотя и здесь есть свои нюансы.

Кто может получить статус ребенок войны 2023

Несовершеннолетние, пострадавшие в результате боевых действий, имеют право на социальную защиту. Это регулируется постановлением КМУ № 268.

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Право на статус могут получить дети, которые на время вооруженной агрессии Российской Федерации не достигли 18 лет, то есть совершеннолетия, а также в результате получили ранения, контузии или увечья.

Также статус могут получить и те дети, которые подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию, были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины, незаконно содержались, в частности в плену.

Какие документы понадобятся для оформления статуса 

  • свидетельство о рождении;
  • паспорт заявителя, если заявление подает родственник ребенка;
  • документ, подтверждающий родство с пострадавшим ребенком;
  • справка о взятии ребенка на учет как ВПЛ;
  • паспорт-книжечка или ID-карта (при наличии у ребенка);
  • загранпаспорт (если есть).
  • выписка из реестра территориальной общины (при наличии);
  • выписки из медицинского лечения или после осмотра ребенка;
  • копии заявления о совершении в отношении ребенка уголовного правонарушения, выписка из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства, заключение эксперта по результатам судебной экспертизы.

Как оформить статус ребенка войны в Украине 2023

  1. В первую очередь вам нужно обратиться по месту регистрации или фактического проживания в органы опеки и попечительства.
  2. Туда вам следует отнести папку документов.
  3. После этого решение о присвоении статуса ребенок войны будет приниматься в течение месяца с даты регистрации заявления. Его и предоставленные документы рассматривает комиссия по защите прав ребенка.
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