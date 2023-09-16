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Марта Бондаренко, редактор ленты

Багги и роботы для ведения огня: 7 изобретений, которые помогают ВСУ в войне против России

винаходи українців
Фото: Факти ICTV

Ежегодно в третью субботу сентября в Украине отмечают День изобретателя и рационализатора.

Украина вообще славится своими изобретателями, как вот авиаконструктор Игорь Сикорский, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, ученые в области сварочных процессов и мостостроения Борис и Евгений Патоны, украинский кибернетик Вячеслав Петров, который создал первый вариант компакт-диска.

Это далеко не все выдающиеся украинцы, которые подарили человечеству важные изобретения. Нам действительно есть кем и чем гордиться.

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Но и полномасштабная война, как это ни ужасно звучит, также показала, что украинцы — умный и изобретательный народ, который, например, из кучи железа может смастерить машину или прибор, которые на фронте изрядно помогут.

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Факты ICTV рассказывают о самых интересных и полезных изобретениях, которые помогают нашим военным.

Спальные мешки и жилетки с подогревом

Винничанин Григорий Жовмир и технолог Елена Прошина разработали и шьют для наших военных спальные мешки и жилетки с подогревом. Мужчина — юрист по специальности, никогда не занимался швейным делом, но с началом полномасштабной войны решил открыть цех, где и изготавливают такие необходимые вещи.

По словам Григория, спальники с подогревом — незаменимая вещь в холодное время года, ведь кто знает, как и где придется ночевать нашим военным. Поэтому на такие спальные мешки есть много запросов от воинов.

Изделие имеет вшитые нагревательные элементы, которые работают от пауэрбанка. Источник питания находится в специальном кармане с фольгой. Ткань спальника водоотталкивающая, внутри — искусственный мех.

Нагревается спальник за 2-3 минуты. Имеет три режима терморегуляции.

Согревающий пакет для военных

Львовский предприниматель Александр Петрянич разработал смесь, с помощью которой наши воины могут в окопах согреть руки и ноги. Принцип работы пакета прост — достаточно просто открыть его, далее смесь при контакте с кислородом начинает нагреваться.

В состав порошка входит активированный уголь, соль, железный порошок и вода. Такая смесь может согревать до 12 часов. Предприниматель уверяет, что его изобретение является безопасным и имеет сертификат.

В будущем Александр Петрянич планирует усовершенствовать технологию, чтобы можно было разогревать пищу или сушить одежду.

Война в Украине — какие изобретения украинцев помогают военным

petrianych.com

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Багги и роботы для ведения огня: 7 изобретений, которые помогают ВСУ в войне против России

Окопные свечи

Стоит вспомнить и еще одно довольно простое изобретение для того, чтобы воин мог согреть руки в окопе. Это обычная консервная банка, в которую кладут скрученный картон, вставляют фитиль и все до краев заливают парафином. В народе такое изделие называют окопными свечами.

Обычно волонтеры, которые их изготавливают, через соцсети собирают пустые консервные банки, остатки парафиновых свечей.

На таких окопных свечах можно подогреть еду, вскипятить кварту чая или просто погреть ноги или руки. Говорят, что такие свечи могут гореть до 7 часов.

Война в Украине — какие изобретения украинцев помогают военным

Фото: Тетяна Охотник/Facebook

Гидрогелевые повязки и кровоостанавливающий бинт от львовских студентов

Студенты из Национального университета Львовская политехника изобрели кровоостанавливающий бинт и разработали гидрогелевые повязки из натуральных материалов. До сих пор на мировом рынке были только синтетические.

Гидрогелевые повязки упакованы в индивидуальные стерильные пакеты. Они эффективны при ожогах, в том числе от фосфорных бомб. Облегчают боль, ускоряют заживление раны. Основа для гидрогелевых повязок — альгинат натрия — полисахариды, которые получают из бурых водорослей. Такие повязки защищают механически, но пропускают воздух, который необходим для заживления.

Также львовские студенты изобрели кровоостанавливающий бинт, который очень похож на популярный Celox. Но особенностью украинской разработки является то, что бинт образует прочный механический тромб.

Война в Украине — какие изобретения украинцев помогают военным

Фото: Львівська політехніка

Багги для разведчиков

Винничане, среди которых есть предприниматели, врачи, механики, сварщики и экономисты, из старых автомобилей изготовляют багги для наших военных. Транспортные средства проходят полное техобслуживание — тщательно проверяется двигатель, топливная система, меняются масла.

Для лучшей проходимости автомобиля меняют ходовую. Также, при необходимости, на багги могут установить турель для ведения огня.

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Перед отправкой на фронт багги красят и тестируют.

Война в Украине — какие изобретения украинцев помогают военным

Фото: Суспільне Вінниця

Изготавливают багги для военных и в других городах Украины, например, в Черновицкой области этим занимается предприниматель Владимир Садик.

багі

Фото: Faceook Сергія Притули

Робот для дистанционного ведения огня

Разработка, которая помогает военным держаться на расстоянии от боевых действий, принадлежит Сумскому государственному университету. Над изобретением работали несколько кафедр университета и инженеры-конструкторы.

Платформу можно установить на квадроцикл и использовать различные виды стрелкового оружия. В основе конструкции: редукторы, моторы, профильные трубы, листы металла.

Война в Украине — какие изобретения украинцев помогают военным

Суспільне.Суми

Робот может работать стационарно и во время движения. Есть возможность выставить угол платформы так, чтобы прицел оставался параллельно линии горизонта.

Основой для этой роботизированной платформы стало предыдущее изобретение — система для дистанционного управления немецким пулеметом ФГ-42, сообщает Суспільне.Суми.

Онлайн-оповещение о воздушной опасности

Одесские волонтеры группы Технари разработали мобильное приложение еППО, которое оповещает об угрозе с воздуха. Об этом сообщил координатор группы Геннадий Сульдин. В приложении есть функция В тебя летит, которая предупреждает пользователей об опасности, если они находятся в зоне пролета ракеты или дрона.

Эта функция очень важна, ведь в основном украинцы во время воздушных тревог не идут в укрытие, а ночью вообще не слышат сирены, потому что спят. Поэтому функция В тебя летит — это забота о собственной безопасности и тех, кто рядом.

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Стоит отметить, что все вышеупомянутое — это лишь небольшая часть того, что украинцы изобрели или усовершенствовали во время большой войны. Есть еще различные прожекторы для мобильных подразделений ПВО, дроны-разведчики, системы ночного видения, станины для РСЗО, средства связи, мощные пауэрбанки и тому подобное.

Война в Украине, Винаходи
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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