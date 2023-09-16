Кому из ВПЛ в 2024-м могут повысить сумму денежной помощи: объяснение Верещук
Государство планирует с 2024 года увеличить сумму денежной помощи для внутренне перемещенных лиц. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объяснила, что это касается не всех ВПЛ.
— Речь идет о тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Например, есть люди из числа ВПЛ, которые получают зарплату 20, 30 и более тысяч гривен. А есть и такие, например, в Запорожье молодая мама с тремя детьми не может отдать их в садик, поскольку те просто не работают. Поэтому она не может пойти на работу, и государство должно помочь ей, — заявила она в эфире телемарафона Єдині новини.
Верещук выразила надежду, что все поймут, о поддержке каких именно людей идет речь.
Перед этим Ирина Верещук сообщила, что с 1 сентября 80% ВПЛ продолжат получать выплаты от государства после проверки фактического места жительства.
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