После проверки фактического места жительства 80% ВПЛ сохранили свои выплаты — Верещук
Каждый пятый из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не будет получать социальные выплаты от государства с 1 сентября по результатам проверки фактического места жительства.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона Единые новости.
— Национальная сервисная служба за первую декаду сентября провела 1 531 проверку фактического места жительства ВПЛ. Как результат — 80% сохранили свои выплаты, то есть только 300 людям такие выплаты дальше не будут предоставлять, — уточнила она.
В начале месяца Ирина Верещук сообщила, что около 180 тыс. украинских граждан неправомерно получают выплаты от государства как внутренне перемещенные лица, поэтому с 1 сентября они прекратятся.
Начиная с 1 сентября 2023 года выплаты ВПЛ будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.
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