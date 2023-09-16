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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

После проверки фактического места жительства 80% ВПЛ сохранили свои выплаты — Верещук

Ірина Верещук
Фото: УНИАН

Каждый пятый из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не будет получать социальные выплаты от государства с 1 сентября по результатам проверки фактического места жительства.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона Единые новости.

— Национальная сервисная служба за первую декаду сентября провела 1 531 проверку фактического места жительства ВПЛ. Как результат — 80% сохранили свои выплаты, то есть только 300 людям такие выплаты дальше не будут предоставлять, — уточнила она.

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В начале месяца Ирина Верещук сообщила, что около 180 тыс. украинских граждан неправомерно получают выплаты от государства как внутренне перемещенные лица, поэтому с 1 сентября они прекратятся.

Начиная с 1 сентября 2023 года выплаты ВПЛ будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Ирина Верещук, Война в Украине, ВПО, Соціальні виплати
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