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Общество
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Верещук анонсировала возобновление выплат украинцам, вернувшимся из-за границы

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

В правительстве рассматривается вопрос восстановления выплат гражданам, которые хотят вернуться из-за границы. В частности, речь идет о сроках, которые еще на стадии обсуждения, заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона Єдині новини.

— Мы проводили совещание 12 сентября. И, собственно, готовим изменения в постановление №709, которые будут предусматривать срок, после которого людям могут восстановить выплаты. Сразу скажу, что обсуждается срок в 15-30 дней. Это тот срок, после которого людям восстановят выплаты, если они вернулись, — объяснила она.

Верещук отметила, что в изменениях по назначению выплат есть еще одно направление.

— К примеру, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу, проживал там и проживает, но хочет вернуться. Таким людям также будут начислять выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут рассчитывать на помощь государства, — отметила министр.

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По ее словам, сейчас обсуждение на завершающем этапе, поэтому правительство может принять соответствующее постановление до конца сентября.

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Ирина Верещук, Беженцы, Война в Украине, Соціальні виплати
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