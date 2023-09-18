Кто получает стипендии в 2023 году и в каком размере
Украинские студенты, имеющие успехи в учебе, получают поддержку от государства, в виде стипендий.
Кто и в каком размере получает стипендии в 2023 году — читайте в материале Фактов ICTV.
Какие есть стипендии
В Украине стипендию могут получать:
- студенты, получающие степень бакалавра, магистра и специалиста;
- учащиеся техникумов, лицеев, колледжей;
- студентам профессиональных технических училищ.
Также в Украине предусмотрены социальные стипендии от президента и Верховной Рады.
Социальные стипендии могут получить студенты, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и включены в рейтинг успешности.
Такие стипендии назначаются и выплачиваются дополнительно к другим стипендиям или грантам, назначенным физическими или юрлицами (в том числе и академической или социальной стипендии, назначенной учреждением образования), государственной помощи, предоставленной в соответствии с законодательством.
Размер стипендий в 2022 году
Раз в месяц студенты в Украине получают стипендию. С 1 января 2023 года ее размер таков:
- для бакалавров, специалистов и магистров размер обычной стипендии увеличился с 1300 до 2000 грн, повышенная стипендия выросла с 1600 до 2550 грн;
- для студентов техникумов, лицеев, колледжей размер обычной стипендии вырос с 980 до 1510 грн, а повышенная стипендия выросла с 1250 до 1930 грн;
- студентам профессиональных технических училищ установили стипендию в размере 1250 грн (ранее 490 грн).
В зависимости от учебного заведения, размер академической стипендии президента Украины достигает от 2750 до 4400 грн в месяц.
Именная и академическая стипендия от Кабинета Министров Украины составляет 2500-4000 грн.
Однако 15 июля 2022 года Кабмин принял постановление и повысил выплаты социальных стипендий ВРУ ученикам профессионального и высшего образования.
Размер социальных стипендий был повышен трем категориям:
- детям-сиротам;
- детям, лишенным родительской опеки;
- детям из малообеспеченных семей.
Право на получение социальных стипендий ВРУ имеют студенты (курсанты) учреждений профессионального и высшего образования, обучающиеся по госзаказу по дневной форме получения образования, из числа:
- детей-сирот, лишенных родительской опеки;
- лиц, которые в период обучения в возрасте 18-23 лет остались без родителей (родители которых умерли, объявлены умершими, погибли или пропали без вести);
- студентов (курсантов) из малообеспеченных семей.
Итак, для таких студентов размер социальной стипендии от ВРУ составляет:
- в возрасте до 18 лет — 150% размера прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года (3 927 грн);
- в возрасте 18-23 лет — 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года (3 721, 50 грн).
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