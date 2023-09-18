Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто получает стипендии в 2023 году и в каком размере
Создает трудности для ПВО: что известно о крылатых ракетах и какие есть у РФ
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Кто получает стипендии в 2023 году и в каком размере

гроші виплати
Фото: НБУ

Украинские студенты, имеющие успехи в учебе, получают поддержку от государства, в виде стипендий.

Кто и в каком размере получает стипендии в 2023 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие есть стипендии

В Украине стипендию могут получать:

Сейчас смотрят
  • студенты, получающие степень бакалавра, магистра и специалиста;
  • учащиеся техникумов, лицеев, колледжей;
  • студентам профессиональных технических училищ.

Также в Украине предусмотрены социальные стипендии от президента и Верховной Рады.

Социальные стипендии могут получить студенты, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и включены в рейтинг успешности.

Такие стипендии назначаются и выплачиваются дополнительно к другим стипендиям или грантам, назначенным физическими или юрлицами (в том числе и академической или социальной стипендии, назначенной учреждением образования), государственной помощи, предоставленной в соответствии с законодательством.

Размер стипендий в 2022 году

Раз в месяц студенты в Украине получают стипендию. С 1 января 2023 года ее размер таков:

  • для бакалавров, специалистов и магистров размер обычной стипендии увеличился с 1300 до 2000 грн, повышенная стипендия выросла с 1600 до 2550 грн;
  • для студентов техникумов, лицеев, колледжей размер обычной стипендии вырос с 980 до 1510 грн, а повышенная стипендия выросла с 1250 до 1930 грн;
  • студентам профессиональных технических училищ установили стипендию в размере 1250 грн (ранее 490 грн).

В зависимости от учебного заведения, размер академической стипендии президента Украины достигает от 2750 до 4400 грн в месяц.

Именная и академическая стипендия от Кабинета Министров Украины составляет 2500-4000 грн.

Однако 15 июля 2022 года Кабмин принял постановление и повысил выплаты социальных стипендий ВРУ ученикам профессионального и высшего образования.

Размер социальных стипендий был повышен трем категориям:

  • детям-сиротам;
  • детям, лишенным родительской опеки;
  • детям из малообеспеченных семей.

Право на получение социальных стипендий ВРУ имеют студенты (курсанты) учреждений профессионального и высшего образования, обучающиеся по госзаказу по дневной форме получения образования, из числа:

  • детей-сирот, лишенных родительской опеки;
  • лиц, которые в период обучения в возрасте 18-23 лет остались без родителей (родители которых умерли, объявлены умершими, погибли или пропали без вести);
  • студентов (курсантов) из малообеспеченных семей.

Итак, для таких студентов размер социальной стипендии от ВРУ составляет:

  • в возрасте до 18 лет — 150% размера прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года (3 927 грн);
  • в возрасте 18-23 лет — 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года (3 721, 50 грн).
Читайте также
Катар выделил Украине $100 млн помощи и предоставит 50 стипендий для студентов
Мохаммед бін Абдулрахман аль Тані і Шмигаль

Образование в Украине, стипендии, студенти
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Отсрочка от мобилизации для студентов 2023: кто имеет право и что делать, если пришла повестка
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Мы все должны быть в форме, чтобы россияне нас боялись: Зеленский пообщался со студентами
Володимир Зеленський
Учителя должны стать рок-звездами: Федоров анонсировал повышение зарплат педагогам
Михайло Федоров
Рейтинги школ по результатам НМТ 2023: кто показал невероятный результат
Останній дзвоник, 1 вересня, школа, випуск, дзвоник
Образование не может быть имитацией или лазейкой: Лисовой об отсрочке от мобилизации
Кто получает стипендии в 2023 году и в каком размере

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.09.2023)
Кто получает стипендии в 2023 году и в каком размере
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (17.09.2023)
Кто получает стипендии в 2023 году и в каком размере
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.09.2023)
Кто получает стипендии в 2023 году и в каком размере
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (17.09.2023)
Кто получает стипендии в 2023 году и в каком размере
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь