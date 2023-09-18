Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто получает стипендии в 2023 году и в каком размере
Создает трудности для ПВО: что известно о крылатых ракетах и какие есть у РФ
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция

Виписка
Фото: Unsplash

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований – это документ, содержащий важную информацию о предпринимателе на протяжении всего его периода деятельности. Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн – читайте в материале.

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн и зачем это нужно: отвечает эксперт

По словам бухгалтера Илоны Адасюк, ФЛП, зарегистрировавшие предпринимательскую деятельность и избравшие упрощенную систему налогообложения, должны иметь документы, которые это все подтвердят. К таким документам относятся:

  1. Выписка из Единого государственного реестра.
  2. Выписка из реестра плательщиков единого налога.

По словам эксперта, все указанные документы можно получить онлайн.

Сейчас смотрят

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: простая инструкция

Документ можно быстро получить через портал Дія.Адмінзбір, и плата за предоставление сведений обойдется в 130 грн. Чтобы получить выписку из ЕГР для ФЛП, воспользуйтесь следующими шагами:

  1. Зайдите в Дію в указанный раздел и нажмите Получить выписку.
  2. Авторизуетесь с помощью BankID, Дія.Підпис или электронной подписи.
  3. Проверьте личные данные: ФИО и РНОКПП (ранее – ИНН). Они автоматически подтягиваются.
  4. Оплатите услугу с помощью банковской карты или Google Pay/Apple Pay/Privat Pay.
  5. Выписка будет в личном кабинете через несколько минут. Ее можно найти в разделе Услуги – Полученные документы.
Читайте также
Как открыть ФЛП на портале Дія – пошаговая инструкция
Застосунок Дія

Дія, Приложение Дія, Документи, ФЛП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Как подать заявление на развод онлайн: быстрый гайд
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Документи
Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
РРО для ФЛП: как выбрать и подключить кассовый аппарат
Касовий апарат
Как оформить субсидию в Дії – инструкция
платіжка субсидія

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.09.2023)
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (17.09.2023)
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.09.2023)
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (17.09.2023)
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь