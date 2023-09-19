Прожиточный минимум 2024: размер и что предлагает проект Госбюджета

Правительство уже определилось с размером прожиточного минимума и утвердило госбюджет на 2024 год. Каков размер прожиточного минимума в 2024 году – узнавали Факты ICTV.

Прожиточный минимум 2024: сумма

В законопроекте №10000 О Государственном бюджете Украины на 2024 год предлагают установить с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен.

Что касается основных социальных и демографических групп населения, то суммы будут следующими:

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на детей до 6 лет – 2563 грн;

на детей от 6 лет до 18 лет – 3196 грн;

трудоспособных лиц – 3028 грн;

трудоспособных лиц, применяемых для определения базового размера должностного оклада судьи – 2102 грн;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплату которых регулируют специальные законы, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 грн;

для трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 грн;

лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

Какой будет минимальная зарплата в 2024 году

Известно, что с 1 января 2024 минимальную зарплату предлагают установить:

в месячном размере: с 1 января – 7100 грн, с 1 апреля – 8000 грн;

в почасовом размере: с 1 января – 42,6 грн, с 1 апреля – 48 грн.

Размер минимальной зарплаты, применяемой в качестве расчетной величины для исчисления выплат по решениям суда, предлагают определить на уровне 1600 гривен.

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