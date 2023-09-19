Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Зарплаты и дополнительные вознаграждения: сколько получают сотрудники Нацполиции Украины 2023
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Регистрация брака 2023: как подать заявление и какие документы понадобятся

Весілля
Фото: Unsplash

Свадьба — важное и радостное событие в жизни каждого человека. Влюбленным хочется как можно быстрее решить вопрос с регистрацией брака и окунуться в совместную семейную жизнь.

Как зарегистрировать брак в Украине в 2023 году и какие документы понадобятся — узнавали Факты ICTV.

Как зарегистрировать брак

Чтобы это сделать, нужно подать соответствующее заявление в один из отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС).

Сейчас смотрят

При подаче заявления женщина и мужчина должны предъявить паспорта. На период военного положения брак можно зарегистрировать в тот же день, подав заявление в любой отдел ЗАГС.

В условиях военного положения брак может быть заключен с военнослужащим, полицейским или работающим в учреждении здравоохранения без его присутствия.

Как подать заявление через Дію

Подать заявление в ЗАГС можно онлайн через портал Дія. Весь процесс длится менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет, имеющие электронную подпись.

Чтобы подать заявление о браке в Дії, вам необходимо:

  1. Авторизоваться на портале Дія и перейти в раздел Семья.
  2. Выбрать услугу Заявление о браке.
  3. Заполнить заявление. Здесь можно выбрать время и место регистрации брака, церемонию в праздничном зале и другие дополнительные услуги.
  4. Оплатить административный сбор.
  5. Подписать заявление электронной подписью.
  6. Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он должен авторизоваться в кабинете на портале, перейти по ссылке с почты и подписать заявление электронной подписью.

И готово, заявление о браке подано! Выбранный вами ДРАЦС пришлет результат рассмотрения заявления и детали относительно церемонии на ваш мейл.

Сколько стоит зарегистрировать брак в 2023 году

Сумма, которую нужно оплатить за подачу заявления, составляет от 0,85 грн до 1649,85 грн. Это зависит от выбранных услуг и дня регистрации брака.

Необходимые документы

Чтобы зарегистрировать брак нужно предоставить:

  • заявление о регистрации брака (в условиях военного положения заявление от военнослужащего, полицейского, работника учреждения здравоохранения о регистрации брака без всех остальных документов может подаваться непосредственно его командиру;
  • документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (если это не первый брак);
  • документ, подтверждающий причину сокращения срока государственной регистрации брака (в случае нарушения субъектом обращения вопроса государственной регистрации брака до истечения месячного срока);
  • паспорт гражданина Украины, паспортный документ иностранца, лица без гражданства и вид на постоянное или временное проживание или другой документ, подтверждающий законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины;
  • решение суда о предоставлении права на брак (если лицам 16-17 лет);
  • документ, подтверждающий уплату государственной пошлины или документ, подтверждающий право на освобождение от оплаты государственной пошлины (во время военного положения не подается, поскольку сбор не взимается).

Регистрация брака в условиях войны

Как уже отмечалось выше, регистрация брака, если один из брачующихся является военнослужащим, полицейским или работающим в учреждении здравоохранения может проводиться ЗАГС без личного присутствия жениха или невесты.

В таком случае заявление жениха или невесты подается командиру, который удостоверяет подлинность подписи на заявлении и обеспечивает его передачу в ЗАГС.

Заявление о государственной регистрации брака должно содержать информацию об обоих партнерах: ФИО, дату рождения, гражданство.

Факт регистрации брака может удостоверяться актом о заключении брака, который составляется командиром военнослужащего, и скрепляется печатью органа или воинского формирования.

Кстати, в условиях войны, брак может заключаться без присутствия обоих партнеров при помощи видеосвязи.

Читайте также
Как открыть ФЛП на портале Дія – пошаговая инструкция
Застосунок Дія

Свадьба, Военное положение, Одруження, Шлюб
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката
Паспорт України
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Как проверить, есть ли запрет на выезд из Украины
перетин кордону дітьми
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
українські військові
В гидрокостюмах вброд через реку: харьковчанин переправлял уклонистов в Молдову
Регистрация брака 2023: как подать заявление и какие документы понадобятся

Загрузка

Игры
Видео
Нас расстреляли прямо в машине: недетские истории детей, бежавших от войны

От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.

Кристина Величанская
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
Регистрация брака 2023: как подать заявление и какие документы понадобятся
Обстрел Харькова 18.09.2023: оккупанты ударили по центру! Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Регистрация брака 2023: как подать заявление и какие документы понадобятся
Выборы во время войны и триумф на Играх Непокоренных | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Регистрация брака 2023: как подать заявление и какие документы понадобятся
В РФ дефицит бензина | Распад России Блэкаут в октябре | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Регистрация брака 2023: как подать заявление и какие документы понадобятся
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь