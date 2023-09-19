Что нужно делать, если военного объявили пропавшим без вести: отвечает юрист

Более полутора лет в Украине идет полномасштабная война. Многие украинские военные уже потеряли жизнь, защищая нашу страну, но некоторые из них до сих пор имеют статус пропавших без вести. Обычно первыми бьют тревогу родственники военного, как только он перестает выходить на связь. Что нужно делать, если военного объявили пропавшим без вести – читайте в материале.

Что необходимо сделать после объявления военного пропавшим без вести

По словам юриста адвокатского объединения Юридическая компания АРЭС и консультанта благотворительного фонда Мы рядом Евгения Промского, в настоящее время существует несколько механизмов фиксирования фактов смерти или исчезновения человека, к которым относится объявление человека умершим.

Статьей 46 Гражданского кодекса Украины определено, что физическое лицо может быть объявлено умершим судом. Военный, пропавший без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлен судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий. С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее чем через шесть месяцев.

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Признание человека умершим осуществляется в судебном порядке, устанавливаемом Главой 4 Гражданского процессуального кодекса Украины. Следует отметить, что для объявления военного умершим законодательство не требует предварительного признания его без вести пропавшим.

Заявление об объявлении военного умершим должно подаваться родственником или членом семьи в суд по месту жительства родственника, или же по последнему известному месту пребывания пропавшего.

Заявление обязательно должно содержать следующую информацию:

для какой цели необходимо объявить военного умершим;

какие обстоятельства угрожали ему смертью;

какие обстоятельства дают основание предполагать гибель от военных действий.

Что нужно делать, если военного объявили пропавшим без вести: алгоритм действий в суде

По словам эксперта, при обращении в суд родственник должен предоставить как можно больше доказательств смерти или исчезновения.

Доказательствами указанных фактов могут быть: справки или акты о смерти, составленные свидетелями, фото тела или места захоронения человека, выписка из Единого реестра досудебных расследований по регистрации заявления о преступлении по исчезновению или смерти человека, фото, видео, статьи СМИ об обстрелах в период смерти военного, его похищение, свидетельские показания смерти или исчезновение человека, которые смогут предоставить свои показания в суде.

Человек объявляется умершим со дня вступления в законную силу решения суда об этом. В то же время военный, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или позволяющих допустить его гибель от определенного несчастного случая, или в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлен умершим со дня его вероятной смерти.

После вступления в законную силу решения суда об объявлении человека умершим, суд самостоятельно направляет решение в орган ЗАГС для регистрации смерти. На основании решения суда органы ЗАГСа выдают свидетельство о смерти.

После вступления в законную силу решения суд присылает его к нотариусу для принятия мер по охране наследственного имущества.

Объявление гражданина умершим влечет следующие последствия:

открывается наследие;

происходит переход имущества к правопреемникам;

возникает право на оформление компенсации в связи с гибелью военнослужащего.

Наследники не имеют права в течение пяти лет отчуждать перешедшее к ним недвижимое имущество в связи с открытием наследства после смерти человека, объявленного умершим.

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