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Анна Голишевская, редактор ленты

Что такое СОЧ в военное время и какая ответственность за это предусмотрена

Что такое СОЧ в военное время и какая ответственность за это предусмотрена
Фото: Unsplash

В этом году в Украине ужесточена ответственность для военнослужащих за некоторые правонарушения. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №8271. Это же касается и самовольного ухода из воинской части или места службы. Что такое СОЧ в военное время и что делать, если вас обвиняют – читайте в материале.

Что такое СОЧ в военное время

СОЧ – это самовольное оставление каким-либо военнослужащим воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Какая ответственность предусмотрена за СОЧ

Адвокат Дмитрий Соловьев утверждает, что согласно части 5 статьи 407 УКУ, самовольное оставление воинской части или непоявление на службе без уважительной причины продолжительностью свыше 3 суток грозит лишением свободы сроком до 10 лет.

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Если вас обвиняют в СОЧ, следует обратиться с письменным рапортом к командиру воинской части, в котором разъяснить основание и причины СОЧ, с предоставлением соответствующих доказательств (например, медицинских документов).

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війна, Война в Украине, Советы, українські військові
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