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Как передать показатели счетчика в Нафтогаз: инструкция пошагово

газовий лічильник
Фото: Depositphotos

Украинцы должны передавать показания своего газового счетчиков ежемесячно до 5 числа включительно.

Как быстро передать показатели счетчика в Нафтогаз и об основных изменениях, читайте в материале Фактов ICTV.

Как и когда передавать показатели

В связи с переходом ряда облгазов в группу Нафтогаз потребители в большинстве регионах должны передавать показания не через сервисы своих предыдущих облгазов, а через сервисы Нафтогаза.

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Речь идет, в частности, о клиентах АО Харьковгоргаз, Криворожгаз, Киевоблгаз, Львовгаз, Житомиргаз, Днепропетровскгаз, Винницагаз, Сумыгаз и Днепропетровскгаз.

А для клиентов Кропивницкого, Днепровского и Харьковского филиалов Газсети уже заработал новый личный кабинет.

— Национальный оператор Газсети под координацией группы Нафтогаз с 1 августа 2023 года отвечает за распределение природного газа в прифронтовом Харькове и промышленном Кривом Роге. Отныне компания управляет пятью филиалами — Кропивницкой, Днепровской, Харьковской, Криворожской и Харьковской городской, — отметили в Газсети.

Передавать показатели счетчиков можно с 28 по 5 число каждого месяца.

Передаем показатели через сервисы Нафтогаза

Сделать это можно:

  • на сайте Нафтогаза в разделе Внесение показаний: необходимо указать лицевой счет, фамилию владельца счета и внести показания;
  • через чат-боты ViberTelegram, Messenger: перейдите по ссылке, нажмите Начать, в меню выберите Передать показания и внесите данные;
  • в Личном кабинете Нафтогаза;
  • на короткий смс-номер 4647: нужно отправить смс со своими показаниями;
  • позвонить в контакт-центр: 066-300-2-888; 098-300-2-888; 093-300-2-888.

Как передать показания через Газсети

Сделать это можно в Личном кабинете на сайте Газсети. Если у вас еще нет аккаунта, нужно зарегистрироваться:

  • Перейдите по ссылке.
  • Выберите своего оператора ГРМ.
  • Укажите номер лицевого счета.
  • Дайте согласие на обработку данных и нажмите на кнопку Перейти к регистрации.
  • Внесите все необходимые данные и зарегистрируйтесь.

После регистрации, войдите в свой личный кабинет и передайте показатели счетчика.

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Будинкові лічильники, Газ, Нафтогаз України
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