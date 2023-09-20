Как передать показатели счетчика в Нафтогаз: инструкция пошагово
Украинцы должны передавать показания своего газового счетчиков ежемесячно до 5 числа включительно.
Как быстро передать показатели счетчика в Нафтогаз и об основных изменениях, читайте в материале Фактов ICTV.
Как и когда передавать показатели
В связи с переходом ряда облгазов в группу Нафтогаз потребители в большинстве регионах должны передавать показания не через сервисы своих предыдущих облгазов, а через сервисы Нафтогаза.
Речь идет, в частности, о клиентах АО Харьковгоргаз, Криворожгаз, Киевоблгаз, Львовгаз, Житомиргаз, Днепропетровскгаз, Винницагаз, Сумыгаз и Днепропетровскгаз.
А для клиентов Кропивницкого, Днепровского и Харьковского филиалов Газсети уже заработал новый личный кабинет.
— Национальный оператор Газсети под координацией группы Нафтогаз с 1 августа 2023 года отвечает за распределение природного газа в прифронтовом Харькове и промышленном Кривом Роге. Отныне компания управляет пятью филиалами — Кропивницкой, Днепровской, Харьковской, Криворожской и Харьковской городской, — отметили в Газсети.
Передавать показатели счетчиков можно с 28 по 5 число каждого месяца.
Передаем показатели через сервисы Нафтогаза
Сделать это можно:
- на сайте Нафтогаза в разделе Внесение показаний: необходимо указать лицевой счет, фамилию владельца счета и внести показания;
- через чат-боты Viber, Telegram, Messenger: перейдите по ссылке, нажмите Начать, в меню выберите Передать показания и внесите данные;
- в Личном кабинете Нафтогаза;
- на короткий смс-номер 4647: нужно отправить смс со своими показаниями;
- позвонить в контакт-центр: 066-300-2-888; 098-300-2-888; 093-300-2-888.
Как передать показания через Газсети
Сделать это можно в Личном кабинете на сайте Газсети. Если у вас еще нет аккаунта, нужно зарегистрироваться:
- Перейдите по ссылке.
- Выберите своего оператора ГРМ.
- Укажите номер лицевого счета.
- Дайте согласие на обработку данных и нажмите на кнопку Перейти к регистрации.
- Внесите все необходимые данные и зарегистрируйтесь.
После регистрации, войдите в свой личный кабинет и передайте показатели счетчика.
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