70 460 грн за рождение ребенка: что известно о законопроекте

В сети начала распространяться информация относительно нового законопроекта, которым предлагается повысить размер помощи при рождении первенца до 70 460 грн.

Факты ICTV узнавали, что известно о законопроекте, который предусматривает выплачивать за рождение ребенка 70 460 грн, зарегистрирован ли он в Верховной Раде и о других проектах, которыми предлагается повышение помощи при рождении.

Что известно о законопроекте

В 2017 году в Верховной Раде действительно зарегистрировали проект закона №5709, которым предлагали привязать размер пособия при рождении к прожиточному минимуму для детей в возрасте до шести лет. Тогда авторы проекта надеялись, что это положительно скажется на демографической ситуации.

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Проектом закона №5709 О внесении изменений в Закон Украины О государственной помощи семьям с детьми относительно размера помощи при рождении ребенка и порядка ее выплаты с целью повышения рождаемости в Украине предполагалось, что помощь при рождении ребенка будет начисляться в размерах прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет и выплачиваться исходя из размера прожиточного минимума, установленного на момент осуществления выплат помощи.

Авторы законопроекта предлагали повысить выплаты при рождении следующим образом:

на первого ребенка — 52 размера прожиточного минимума (с 01.01.2017 — 70 460 грн );

); на второго ребенка — 70 размеров прожиточного минимума (с 01.01.2017 — 94 850 грн);

на третьего и каждого последующего ребенка — 120 размеров прожиточного минимума (с 01.01.2017-162 600 грн).

Напоминаем, по состоянию на 1 января 2017 года в Украине размер прожиточного минимума для детей до 6 лет составлял 1 355 грн (1355 х 52 = 70 460).

Кроме того, законопроект №5709 предусматривал выплачивать пособие при рождении в таком порядке:

однократно при рождении первого ребенка — в размере 15 прожиточных минимумов;

при рождении второго ребенка — в размере 25 прожиточных минимумов;

при рождении третьего и следующего ребенка — в размере 40 прожиточных минимумов;

остальная сумма пособия — в течение следующих 36 месяцев равными частями.

— Законопроект №5709 рассматривали два года, но в 2019 году он был отозван!

Сейчас в Верховной Раде больше не зарегистрировано проектов, которые бы предусматривали увеличение выплаты при рождении малыша до 70 460 грн.

Другие законопроекты, которые предлагают повысить размер пособия при рождении

14 февраля 2022 года в Раде зарегистрировали законопроект №7044 О внесении изменений в Закон Украины О государственной помощи семьям с детьми (относительно увеличения помощи при рождении (усыновлении) ребенка).

— В Украине наблюдается сокращение рождаемости: за последние 10 лет на целых 40%. Так, в 2010 году рождаемость детей составляла 497 689 детей, а в 2020 году — 293 457 детей (самый низкий показатель за последние 10 лет), — отметили авторы в пояснительной записке.

Законопроектом №7044 предусмотрено установление помощи при рождении ребенка в таких размерах:

при рождении первого ребенка — 50 тыс. грн;

второго ребенка — 100 тыс. грн;

третьего и каждого последующего ребенка — 150 тыс. грн.

При этом выплата пособия будет осуществляться единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев.

Единовременная сумма выплаты при рождении ребенка составит:

при рождении первого ребенка — 15 тыс. грн,

при рождении второго ребенка — 30 тыс. грн,

при рождении третьего и каждого последующего ребенка — 45 тыс. грн.

Остальная сумма пособия при рождении ребенка будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном КМУ.

Также попытки повысить выплаты при рождении предусмотрены в правительственном законопроекте №5585-1.

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