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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Что делать, если потерял паспорт — алгоритм действий и советы юриста

Паспорт громадянина України
Фото: Getty Images

Потеря паспорта — неприятность, которая может случиться с каждым. Если ваш паспорт украли, испортили или вы просто его потеряли, необходимо срочно обратиться в ближайшее подразделение ГМС Украины.

Факты ICTV узнавали, что нужно делать, если потерял паспорт во время войны, и где оформить новые документы.

Потерял паспорт: что делать

Паспорт — документ, подтверждающий личность и гражданство Украины его владельца. Без этого документа украинцы теряют свободу передвижения, доступ к социальным выплатам и тому подобное.

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Юрист и адвокат Рослислав Кравец отмечает, что если вы поняли, что потеряли паспорт гражданина Украины или у вас его похитили, необходимо немедленно обратиться в органы Национальной полиции и сообщить об этом.

— Это поможет в дальнейшем оспорить любые сделки, которые злоумышленники могут заключить с вашим потерянным паспортом, и защитить свои банковские счета. Полиция внесет ваш документ в Реестр утраченных паспортов, — говорит юрист.

Потом нужно:

  • обратиться в ближайшее подразделение ГМС Украины (независимо от места регистрации);
  • подать соответствующее заявление о потере паспорта.

Также заявление можно подать в любом Центре предоставления админуслуг (ЦПАУ), но при условии что там есть техническая возможность оформления биометрических документов, или Паспортном сервисе.

Вам должны выдать временное удостоверение.

Чтобы восстановить паспорт, в подразделение ГМС Украины необходимо подать пакет документов:

  • копию утраченного паспорта (при наличии);
  • свидетельство о рождении;
  • выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта на территории Украины);
  • справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков или уведомление об отказе от его принятия;
  • справку о регистрации места жительства;
  • свидетельство о браке (при наличии);
  • водительское удостоверение (при наличии);
  • загранпаспорт гражданина Украины (при наличии).

Установленного перечня документов нет. Вы должны предоставить все имеющиеся документы, которые так или иначе могут подтвердить вашу личность.

— Процедура восстановления паспорта гражданина Украины займет от 1 до 2 месяцев. Это зависит от того, где гражданин Украины получал свой паспорт: на подконтрольной или неподконтрольной Украине территории, — говорит юрист.

Дело в том, что украинцев, получавших паспорт на неподконтрольной Украине территории (начиная с 2014 года), нет в электронной системе единого демографического реестра. Соответственно, нужно будет проходить процедуру установления личности. А это займет определенное время.

Кроме того, для установления личности, украинцы, которые получали паспорт на неподконтрольной территории, должны предоставить больший пакет документов (точнее, все, которые касаются человека). Например:

  • дипломы об окончании школы и университета;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении;
  • водительское удостоверение;
  • любые другие документы, которые могут так или иначе подтвердить личность.
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