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Как работает Новая почта во время воздушной тревоги
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Как работает Новая почта во время воздушной тревоги

Как работает Новая почта во время воздушной тревоги

Воздушная тревога стала для украинцев привычным обыденным делом. Люди, проживающие на относительно безопасных территориях Украины, даже не обращают на нее внимания.

Впрочем, во время воздушной тревоги, большинство магазинов, торговых центров и учреждений прекращают работу, закрывая свои двери для посетителей.

Факты ICTV решили выяснить, как работает Новая почта во время воздушной тревоги.

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Как работают отделения Новой почты во время воздушной тревоги

В Новой почте отмечают, что для них безопасность клиентов и работников – это приоритет. Поэтому на момент воздушной тревоги отделения Новой почты не работают.

— Единственная причина, почему может не работать отделение Новой почты — это воздушная тревога, — отмечают в компании.

В Новой почте также добавляют, что оставаться в помещении во время воздушной тревоги опасно, поскольку их отделения не имеют таких надежных стен, как в укрытии.

— Поэтому отделение закрывается, а сотрудники вежливо просят клиентов покинуть помещение и переждать опасность в укрытиях. Как только воздушная тревога отменена, все клиенты могут вернуться и получить посылки или оформить отправление, — добавляют в компании.

В Новой почте напоминают, что сегодня очень важно соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги в любом населенном пункте Украины.

— Мы работаем даже при отсутствии света и интернета. Почти в каждом отделении есть генераторы. Недавно закупили дополнительную партию, чтобы наши отделения даже в небольших селах тоже были со светом. Кроме того, мы заказали крупную партию интернет-модулей Starlink, чтобы иметь устойчивое интернет-соединение и возможность предоставлять весь спектр услуг и сервисов, — отмечают в Новой почте.

Не пренебрегайте воздушными тревогами и берегите себя. Надеемся, что совсем скоро сможем вернуться к привычному ритму.

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Война в Украине, Нова пошта, Робота
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