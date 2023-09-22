Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Какую еду нельзя перевозить через границу — список
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Прибудут в Украину на следующей неделе: характеристики и особенности танков Abrams
Общество Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката

Паспорт України
Фото: Depositphotos

В конце 2022 года Кабмин принял постановление № 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Этот документ уменьшил возраст для постановки на первичный воинский учет. В порядке указано, что мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста.

То есть теперь надо идти в военкомат не в момент, когда исполнилось 16, а в тот год, когда парню должно исполниться 17 лет.

Сейчас смотрят

Факты ICTV узнавали, можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения.

Выезд за границу в 17 лет: возможно ли это во время войны

Напомним, что военное положение в Украине предусматривает ограничение на выезд военнообязанных мужчин призывного возраста.

В мирное время на срочную службу призываются годные по состоянию здоровья украинские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет (именно этот возраст считается призывным).

Однако в период действия военного положения под мобилизацию попадают все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (они считаются военнообязанными).

Соответственно, выезжать за границу во время войны запрещено мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Что же касается 17-летних юношей, то, по словам адвоката и юриста Ростислава Кравца, пересекать границу они имеют полное право!

Несмотря на это, бывают случаи, когда Госпогранслужба не выпускает юношей за границу из-за новых правил постановки на воинский учет.

— Если говорить честно, то не имеют права запрещать выезжать за границу даже в период военного положения. Что же касается Госпогранслужбы, то, действительно, бывают случаи, когда они не выпускают мужчин в возрасте от 17 лет за границу, — говорит адвокат.

В связи с уменьшением возраста постановки на воинский учет, начиная с 16 лет (в год, когда должно исполниться 17), ребята должны встать на воинский учет и получить прописное свидетельство.

— Пограничники, используя новую норму, пытаются запретить выезжать за границу в связи с тем, что лицо не имеет прописного свидетельства с 16 лет и там ничего не указано. То есть пограничники пытаются применять к лицам, которым еще не исполнилось 18 лет, ограничения по выезду за границу.

Фактически, с 16 лет парень должен состоять на воинском учете. Иначе пограничники могут не выпустить такое лицо за границу! — объясняет Кравец.

То есть по всем нормам и правилам, мужчины, которым исполнилось 17 лет, могут пересекать границу и выезжать из Украины.

Читайте также
Что ждет военнообязанных за границей: придет ли повестка и где становиться на учет
Мобілізація, військові ЗСУ, військові

Война в Украине, Военное положение, за кордон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Какую еду нельзя перевозить через границу — список
кордон з Україною
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
військові ЗСУ
Могут ли лицу с инвалидностью вручить повестку — ответ эксперта
Особа з інвалідінстю
Бронетехника ВСУ зашла за последнюю линию обороны россиян на Запорожье ‒ ISW
Бої на фронті
Есть план: Зеленский заявил, что ВСУ планируют деоккупировать Бахмут и еще два города
Володимир Зеленський

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь