Кто может служить по месту жительства: объясняет юрист

С начала полномасштабного вторжения в Украину действует всеобщая военная мобилизация. В то же время необходимо знать, каким категориям разрешено служить в рядах Вооруженных сил по месту жительства. Кто может служить по месту жительства – читайте в материале.

Кто может служить по месту жительства

Юрист Алина Ахтень утверждает, что в Законе Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрено, что могут проходить службу только по собственному желанию и только по месту жительства такие категории людей:

многодетные родители;

родители, имеющие детей с инвалидностью;

лица с инвалидностью.

Если данное предписание закона не было применено, военный имеет право обратиться с рапортом к командиру части о переводе служить в регион по месту регистрации.

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Можно ли выбирать место службы во время военного положения

Во время военного положения военнообязанные граждане, не подпадающие под указанные категории, не имеют возможности выбирать часть, в которой они желают проходить службу.

Однако каждый воин может воспользоваться определенной процедурой, чтобы его перевели в подразделение.

Для этого необходимо, чтобы командир соответствующего подразделения оформил специальный документ, который называется отношение.

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