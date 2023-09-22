Кто может служить по месту жительства: объясняет юрист
С начала полномасштабного вторжения в Украину действует всеобщая военная мобилизация. В то же время необходимо знать, каким категориям разрешено служить в рядах Вооруженных сил по месту жительства. Кто может служить по месту жительства – читайте в материале.
Кто может служить по месту жительства
Юрист Алина Ахтень утверждает, что в Законе Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрено, что могут проходить службу только по собственному желанию и только по месту жительства такие категории людей:
- многодетные родители;
- родители, имеющие детей с инвалидностью;
- лица с инвалидностью.
Если данное предписание закона не было применено, военный имеет право обратиться с рапортом к командиру части о переводе служить в регион по месту регистрации.
Можно ли выбирать место службы во время военного положения
Во время военного положения военнообязанные граждане, не подпадающие под указанные категории, не имеют возможности выбирать часть, в которой они желают проходить службу.
Однако каждый воин может воспользоваться определенной процедурой, чтобы его перевели в подразделение.
Для этого необходимо, чтобы командир соответствующего подразделения оформил специальный документ, который называется отношение.
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