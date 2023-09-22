Наземные мины: какие бывают и как действовать, если нашли опасный предмет

Из-за полномасштабной войны Украина стала одной из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами стран.

Что такое наземная мина и как действовать, если наткнулись на нее — далее в материале Фактов ICTV.

Наземная мина — что это

Это мина, которая устанавливается под землей, на поверхности или вблизи нее.

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Назначение у такой мины — поражение живой силы или военной техники противника, разрушение дорог, заграждений, сооружений.

Наземная мина позволяет усложнить продвижение врага, поэтому на войне довольно часто используется.

Такие мины состоят из заряда взрывчатого вещества, детонатора, датчика цели взрывателя и корпуса. Кроме того, корпус может быть из металла, дерева или пластмассы.

Некоторые типы наземных мин имеют предохранители, обеспечивающие безопасность при установке, элементы, затрудняющие обезвреживание, а также самоликвидаторы, вызывающие взрыв мины или выводящие ее в безопасное состояние через заданный промежуток времени.

Наземные мины бывают:

управляемые — взрываются по команде, переданной по радио или проводам.

— взрываются по команде, переданной по радио или проводам. неуправляемые — детонируют от движения врага (танком, бронетранспортером, машиной и т. п) или взрываются после заданного времени. Такие мины также называют контактными.

Также наземные мины различают по способу установки:

те, которые можно извлечь из места установки;

те, которые взрываются при попытке их вытащить;

обезвреживаемые — позволяют извлечь детонатор;

— позволяют извлечь детонатор; необезвреживаемые — при попытке их обезвредить срабатывают.

Классификация наземных мин

Мины различают по их боевому назначению. Соответственно, существуют:

противотанковые — применяются для поражения танков, самоходных артиллерийских установок, БМП, БТР, бронеавтомобилей и другой бронированной техники.

Они подразделяются на противогусеничные, противоднищевые и противобортовые, а по типу заряда — на фугасные и кумулятивные.

Наибольшее распространение получили противогусеничные фугасные инженерные мины, которые взрываются при непосредственном наезде на них.

противопехотные — поражают живую силу врага. Бывают фугасные или осколочные.

Кроме того, разновидностью осколочных мин являются мины, которые выпрыгивают и взрываются в воздухе на высоте 0,5-1,5 м, и мины направленного действия, при взрыве которых осколки разлетаются в определенном направлении.

противотранспортные — помогают вывести из строя автомобили или железнодорожный транспорт врага.

— помогают вывести из строя автомобили или железнодорожный транспорт врага. противодесантные — устанавливаются под землю (менее 5 м) на берегах рек, озер или морей. Эти мины назначения для поражения десантных сил во время их высадки.

— устанавливаются под землю (менее 5 м) на берегах рек, озер или морей. Эти мины назначения для поражения десантных сил во время их высадки. объектные — такие мины разрушают разнообразные сооружения (здания, мосты, тоннели, дамбы и тому подобное).

— такие мины разрушают разнообразные сооружения (здания, мосты, тоннели, дамбы и тому подобное). специальные — служат для выполнения специальных задач. Это могут быть мины-ловушки, диверсионные, сигнальные и тому подобное.

Радиус поражения зависит от типа каждой мины.

Например, 82-мм мины может поразить 18 м. Противопехотные мины имеют радиус около 30 м. Разлет отдельных осколков может составлять до 100-150 м.

Что делать в случае обнаружения наземной мины

Если во время прогулки вы увидели подозрительный предмет, похожий на мину, стоит запомнить несколько простых правил:

Не подходите слишком близко.

Ни в коем случае не трогайте.

Немедленно звоните спасателям (101) или в полицию (102).

Спасателям скажите точный адрес и ориентиры места, где вы обнаружили мину.

Звонить полиции нужно на безопасном расстоянии от взрывоопасного предмета, чтобы он не сработал (безопасное расстояние 300 м).

После звонка стоит выключить мобильный телефон, поскольку мина может быть радиоуправляемая.

Категорически запрещается:

касаться мины;

передвигать ее;

пытаться разобрать;

накрывать чем-то;

заносить в помещение;

ударять по ней;

бросать в водоем;

разжигать рядом костер или бросать различные предметы;

закапывать в землю.

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