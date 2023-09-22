Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Новое дополнительное вознаграждение военным 2023: кто может получить от 15 до 30 тыс. грн

війна
Фото: Unsplash

С февраля находящимся в тылу военным отменили доплату 30 тысяч гривен. Весной Верховная рада проголосовала за законопроект, который возвращает эти выплаты, однако не предусматривает источник их финансирования.

Через два с половиной месяца, 28 июня, депутаты приняли еще одну инициативу, регулирующую вопросы выплат (и отпусков). А вот в сентябре 2023 года Кабмин принял Постановление, которое снова цепляет тему выплат военнослужащим. Что известно о новом дополнительном вознаграждении военным 2023 – читайте в материале.

Новое дополнительное вознаграждение военным 2023

Адвокат Михаил Еремов отмечает, что Кабмин постановлением от 15.09.2023 г. № 1001 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 168 дополнил перечень должностей военнослужащих, имеющих право на выплату дополнительного вознаграждения согласно постановлению Кабмина 28.02.2022 г. № 168 Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения.

Сейчас смотрят

О каких категориях военнослужащих и каких размерах говорится в новом постановлении

По словам эксперта, дополнительное вознаграждение было установлено как для должностей лиц офицерского состава, так и для должностей лиц сержантского состава.

По категориям должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях установили вознаграждения в следующих размерах:

  1. Для должностей офицерского состава. Руководители – 25 000 грн. Инструкторско-преподавательский состав: должности в цикловых комиссиях (по типу кафедры в высших военных учебных заведениях) – 25 000 грн, начальники и заместители цикловых комиссий (групп подготовки) 30 000 грн; в учебных подразделениях – 30 000 грн;
  2. Для сержантского состава. Руководители – 25 000 грн. Инструкторы с базовым уровнем подготовки сержантского (старшинского) состава 15 000 грн., инструкторы с базовым уровнем подготовки сержантского (старшинского) и инструкторского состава 20 000 грн., со средним уровнем подготовки сержантского (старшинского) и повышенным инструкторского состава – 25 000 грн. А вот с повышенным уровнем подготовки сержантского (старшинского) состава и академическим – 30 000 грн.

Также установили, что военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, признаны военно-врачебной комиссией ограничено пригодными к военной службе или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев и зачисленные в распоряжение соответствующих командиров, в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение (без учета времени пребывания в отпуске и лечении) выплачивается денежное довольствие.

Его выплачивают без учета дополнительного вознаграждения, по последней занимаемой должности в полном объеме.

После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении таким военнослужащим ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20100 грн. Это постановление вступило в силу 20.09.2023 г. и применяется в части выплаты дополнительного вознаграждения с 1 июня 2023 года.

Читайте также
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Герой України

війна, Война в Украине, Виплати військовим, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Людмила Дараган стала новым госсекретарем Минобороны Украины
Новое дополнительное вознаграждение военным 2023: кто может получить от 15 до 30 тыс. грн
РФ ударила ракетами по Кременчугу, один человек погиб, 15 ранены
Новое дополнительное вознаграждение военным 2023: кто может получить от 15 до 30 тыс. грн
США предоставят Украине дополнительные средства ПВО, но их не хватит для закрытия неба — Данилов
ППО війна
Можем бить по Крыму без потерь: что означают удары по штабу ЧФ РФ в Севастополе
Новое дополнительное вознаграждение военным 2023: кто может получить от 15 до 30 тыс. грн
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
Новое дополнительное вознаграждение военным 2023: кто может получить от 15 до 30 тыс. грн

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Новое дополнительное вознаграждение военным 2023: кто может получить от 15 до 30 тыс. грн
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Новое дополнительное вознаграждение военным 2023: кто может получить от 15 до 30 тыс. грн
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Новое дополнительное вознаграждение военным 2023: кто может получить от 15 до 30 тыс. грн
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Новое дополнительное вознаграждение военным 2023: кто может получить от 15 до 30 тыс. грн
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь