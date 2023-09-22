Новое дополнительное вознаграждение военным 2023: кто может получить от 15 до 30 тыс. грн

С февраля находящимся в тылу военным отменили доплату 30 тысяч гривен. Весной Верховная рада проголосовала за законопроект, который возвращает эти выплаты, однако не предусматривает источник их финансирования.

Через два с половиной месяца, 28 июня, депутаты приняли еще одну инициативу, регулирующую вопросы выплат (и отпусков). А вот в сентябре 2023 года Кабмин принял Постановление, которое снова цепляет тему выплат военнослужащим. Что известно о новом дополнительном вознаграждении военным 2023 – читайте в материале.

Новое дополнительное вознаграждение военным 2023

Адвокат Михаил Еремов отмечает, что Кабмин постановлением от 15.09.2023 г. № 1001 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 168 дополнил перечень должностей военнослужащих, имеющих право на выплату дополнительного вознаграждения согласно постановлению Кабмина 28.02.2022 г. № 168 Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения.

Сейчас смотрят

О каких категориях военнослужащих и каких размерах говорится в новом постановлении

По словам эксперта, дополнительное вознаграждение было установлено как для должностей лиц офицерского состава, так и для должностей лиц сержантского состава.

По категориям должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях установили вознаграждения в следующих размерах:

Для должностей офицерского состава. Руководители – 25 000 грн. Инструкторско-преподавательский состав: должности в цикловых комиссиях (по типу кафедры в высших военных учебных заведениях) – 25 000 грн, начальники и заместители цикловых комиссий (групп подготовки) 30 000 грн; в учебных подразделениях – 30 000 грн; Для сержантского состава. Руководители – 25 000 грн. Инструкторы с базовым уровнем подготовки сержантского (старшинского) состава 15 000 грн., инструкторы с базовым уровнем подготовки сержантского (старшинского) и инструкторского состава 20 000 грн., со средним уровнем подготовки сержантского (старшинского) и повышенным инструкторского состава – 25 000 грн. А вот с повышенным уровнем подготовки сержантского (старшинского) состава и академическим – 30 000 грн.

Также установили, что военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, признаны военно-врачебной комиссией ограничено пригодными к военной службе или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев и зачисленные в распоряжение соответствующих командиров, в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение (без учета времени пребывания в отпуске и лечении) выплачивается денежное довольствие.

Его выплачивают без учета дополнительного вознаграждения, по последней занимаемой должности в полном объеме.

После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении таким военнослужащим ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20100 грн. Это постановление вступило в силу 20.09.2023 г. и применяется в части выплаты дополнительного вознаграждения с 1 июня 2023 года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.