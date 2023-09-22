В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать

В Украине будет обновление пенсионной системы, запланирована индексация пенсий.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Кабмина.

— Основная цель — обеспечить, чтобы каждый пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% от его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей, которую планируем запустить в 2025 году — это будет не менее 50% от средней заработной платы в течение жизни, — подчеркнул он.

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Шмыгаль сообщил, что с 1 марта 2024 года уже второй раз во время войны будет проведена индексация пенсий.

— В следующем году планируем сделать всю индексацию, как и всю солидарную систему более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсии будет введена бальная система, она выровняет диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию и теми, кто сделал это недавно. Соответственно выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше подтянутся к современному уровню, — добавил он.

Как это будет работать?

Ежемесячно трудоустроенные граждане платили взнос в Пенсионный фонд, который будет пересчитан в баллы в соответствии с соотношением заработка человека и средней зарплаты по Украине.

— Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, получите 10 баллов, выше средней зарплаты получите, например, 12% или еще больше. Меньше средней зарплаты — значит будет меньше 10, например, 8. Потом эти баллы каждый год будут так же пересчитываться обратно уже в пенсию в соответствии с актуальной, средней зарплатой будет устанавливаться соответствующий размер пенсии, — говорит премьер.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что в следующем году на Пенсионный фонд пойдет 896 млрд грн, что почти на 125 млрд грн больше, чем было в 2023 году. Эти средства будут направлены на пенсии, субсидии, социальное страхование.

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