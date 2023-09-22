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Как отправить запрос на получение выписки из реестра плательщиков единого налога

Как отправить запрос на получение выписки из реестра плательщиков единого налога
Фото: Depositphotos

Каждый зарегистрированный плательщик единого налога может направить запрос на получение от Государственной налоговой службы Украины выписки из реестра плательщиков единого налога.

В каких случаях может потребоваться выписка и как отправить запрос на ее получение — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое выписка из Госреестра плательщиков единого налога

Это документ, подтверждающий статус физического лица-предпринимателя как плательщика единого налога.

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В выдержке содержится такая информация:

  • код ЕГРПОУ или серия и номер паспорта. В случае отказа физического лица от присвоения номера приводятся паспортные данные;
  • наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица;
  • налоговый адрес субъекта хозяйствования;
  • место осуществления хозяйственной деятельности;
  • дата (период) избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения;
  • дата регистрации;
  • ставка единого налога;
  • группа плательщика единого налога;
  • виды хозяйственной деятельности I и II групп;
  • дата исключения из реестра плательщиков единого налога.

Согласно нормам Налогового кодекса Украины, каждый зарегистрированный налогоплательщик может получить выписку (как бумажную, так и электронную) из реестра плательщиков единого налога.

Кроме того, выписка из реестра плательщиков НДС подтверждает факт нахождения физлица-предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, а также выбранные им виды хозяйственной деятельности.

Как отправить запрос и получить выписку

Чтобы это сделать, заявитель должен лично (или через законного представителя) подать заявление, то есть отправить по почте необходимые документы.

Сделать это можно онлайн, с помощью Электронного кабинета Государственной налоговой службы.

Кроме того, вам могут отказать в предоставлении услуги, если вы не отправите Запрос о получении выписки из реестра плательщиков единого налога. Запрос является обязательным.

Для получения выписки вам нужно заполнить запрос и обратиться в налоговый орган по месту своего налогового адреса.

В запросе вам необходимо указать:

  • наименование контролирующего органа, в который подается запрос;
  • код по ЕГРПОУ, регистрационный номер учетной карточки или серия (при наличии) и номер паспорта;
  • способ получения выписки — в электронном формате или непосредственно в контролирующем органе.

Для заполнения запроса перейдите по ссылке.

Срок предоставления выписки не должен превышать одного рабочего дня со дня поступления запроса. Выписка действует до внесения изменений в реестр.

Отправить запрос можно также через Электронный кабинет налоговой службы:

  • перейдите по ссылке;
  • осуществите вход в личный кабинет;
  • перейдите в меню Заявления, запросы для получения информации;
  • там создайте, подпишите электронной подписью и отправьте запрос в органы ГНС по форме F1302101.

Если вы выбрали электронную выписку, то ждите ее во вкладке Входящие — Входящие документы.

При этом распечатанная электронная выписка в бумажном виде не считается оригиналом.

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