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Анна Голишевская, редактор ленты

Как военнослужащему сменить место службы: к кому обращаться и какие документы понадобятся

Как военнослужащему сменить место службы: к кому обращаться и какие документы понадобятся
Фото: Unsplash

Мобилизация в Украине продолжается. В ходе нее формируются новые подразделения. Во время деления не всех отправляют туда, где им хотелось бы служить. Впоследствии военные подают рапорты на перевод и надеются, что их просьбу удовлетворят.

Однако сложность состоит в том, что принятие решения – это определенная лотерея, сроки которой не регламентируются законодательством, а решение зависит от командиров на местах. Как сменить место службы военнослужащему и что для этого нужно – читайте в материале.

Как сменить место службы военнослужащему

Адвокат Полина Марченко уверяет, что перемещение военнослужащего из одной части в другую возможно при наличии соответствующих оснований. Одним из таких оснований являются семейные обстоятельства, которые необходимо подтвердить военному. И для того чтобы перевестись из одной воинской части в другую, необходимо совершить следующие действия:

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  1. Взять отношение (документ) воинской части, куда вы хотите перевестись. Это своеобразное согласие ВЧ вас принять.
  2. Далее необходимо оформить рапорт к командиру своей воинской части с указанием семейных обстоятельств, на основании которых вы хотите перевестись.
  3. Предоставьте документы, подтверждающие эти семейные обстоятельства (справки и т. д.).
  4. Такой рапорт рассматривает командир, выдается приказ и на основании него военнослужащий может быть переведен в другую часть.

Как сменить место службы военнослужащему и какие еще могут быть основания

Кроме семейных обстоятельств, военный может перевестись:

  • по состоянию здоровья согласно заключению военной врачебной комиссии;
  • при служебной необходимости;
  • в случае проведения организационных мероприятий;
  • по заключению служебной характеристики.
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