Как военнослужащему сменить место службы: к кому обращаться и какие документы понадобятся
Мобилизация в Украине продолжается. В ходе нее формируются новые подразделения. Во время деления не всех отправляют туда, где им хотелось бы служить. Впоследствии военные подают рапорты на перевод и надеются, что их просьбу удовлетворят.
Однако сложность состоит в том, что принятие решения – это определенная лотерея, сроки которой не регламентируются законодательством, а решение зависит от командиров на местах. Как сменить место службы военнослужащему и что для этого нужно – читайте в материале.
Как сменить место службы военнослужащему
Адвокат Полина Марченко уверяет, что перемещение военнослужащего из одной части в другую возможно при наличии соответствующих оснований. Одним из таких оснований являются семейные обстоятельства, которые необходимо подтвердить военному. И для того чтобы перевестись из одной воинской части в другую, необходимо совершить следующие действия:
- Взять отношение (документ) воинской части, куда вы хотите перевестись. Это своеобразное согласие ВЧ вас принять.
- Далее необходимо оформить рапорт к командиру своей воинской части с указанием семейных обстоятельств, на основании которых вы хотите перевестись.
- Предоставьте документы, подтверждающие эти семейные обстоятельства (справки и т. д.).
- Такой рапорт рассматривает командир, выдается приказ и на основании него военнослужащий может быть переведен в другую часть.
Как сменить место службы военнослужащему и какие еще могут быть основания
Кроме семейных обстоятельств, военный может перевестись:
- по состоянию здоровья согласно заключению военной врачебной комиссии;
- при служебной необходимости;
- в случае проведения организационных мероприятий;
- по заключению служебной характеристики.
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