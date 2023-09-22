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Какую еду нельзя перевозить через границу — список
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Какую еду нельзя перевозить через границу — список

кордон з Україною
Фото: Depositphotos

Во время планирования поездки за границу нужно помнить о таможенном контроле.

Существуют продукты, которые категорически запрещено вывозить за пределы страны, поэтому во время пересечения границы работники таможенной службы могут их конфисковать.

Можно ли перевозить закрутки через границу — узнавали Факты ICTV.

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Что можно перевозить через границу

Через границу разрешено провозить любую пищу, готовую к употреблению в виде блюда, но ее суммарный вес не должен превышать 2 кг на одного человека. 

А вот строго запрещено перевозить:

  • молоко и молочную продукцию (консервы, например, сгущенное молоко, тоже могут конфисковать);
  • мясо и любые мясные изделия (в виде бутерброда можно);
  • консервы (домашние или магазинные на мясной основе).

Другие продукты перевозить можно, но в ограниченном количестве.

Например, икру можно перевезти лишь 125 г на человека, свежие овощи и фрукты — до 5 кг, шоколад — лишь несколько плиток, мед — 2 кг, яйца и яичные изделия — до 2 кг, кофе — до 500 г, а чай — до 100 г на человека.

Что касается домашних закруток, то прямого запрета нет. Однако таможенник может по своему усмотрению решить — разрешить перевозку или конфисковать.

Поскольку банки с помидорами или огурцами могут выглядеть подозрительно (возможно, вы положили запрещенный предмет внутрь), вашу консервацию могут забрать.

Лучше не рисковать и не брать с собой консервацию. Но вы можете переложить ее в контейнер для еды. В таком виде таможенники могут не изъять закрутки. Но тут как повезет.

Помните, что мясную и молочную консервацию перевозить строго запрещено.

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за кордон, Продукты
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